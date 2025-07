Chine : une cadre d'une banque américaine interdite de quitter le pays pour “affaire criminelle”

Mao Chenyue, employée de la banque Wells Fargo, ne peut quitter le territoire chinois. Elle "est dans l'obligation de coopérer aux investigations" a précisé Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Employée de la banque Wells Fargo, elle est accusée d'être "impliquée dans une affaire criminelle en cours de traitement" selon les autorités chinoises.

La banque Wells Fargo a indiqué la semaine dernière à l'AFP qu'elle fournissait une aide à Chenyue Mao, une directrice générale, entrée en Chine ces dernières semaines mais désormais dans l'incapacité d'en repartir.

Elle est "impliquée dans une affaire criminelle en cours de traitement par les autorités chinoises" , a déclaré lors d'un point presse régulier Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. "Etant donné que l'affaire fait l'objet d'une enquête, Mme Mao Chenyue ne peut quitter le pays pour le moment et est dans l'obligation de coopérer aux investigations", a-t-il ajouté.

Il n'a pas donné de détails sur la nature de l'enquête et des faits reprochés. De son côté, Wells Fargo n'a pas fourni davantage d'informations sur l'affaire.

Née à Shanghai et basée à Atlanta, Chenyue Mao a été empêchée de quitter le territoire chinois, avait révélé jeudi 17 juillet le Wall Street Journal .

Cet incident a conduit la banque, basée à San Francisco, à suspendre tous les voyages d'affaires de ses employés en Chine, selon plusieurs médias américains.

"Qu'une personne soit chinoise ou étrangère, en Chine elle doit se conformer aux lois chinoises. La Chine protégera ses droits et intérêts légitimes", a indiqué le porte-parole Guo Jiakun, affirmant qu'il s'agissait d'un cas "individuel".

"La Chine continuera d'accueillir, comme toujours, les ressortissants de tous pays souhaitant voyager et faire des affaires en Chine, et protégera leurs droits et intérêts conformément à la loi", a-t-il souligné.

Des cas d'employés étrangers empêchés de quitter le territoire chinois surviennent régulièrement.

Le Washington Post a rapporté ce dimanche, citant quatre sources anonymes, qu'un employé du département américain du Commerce était également empêché de quitter la Chine, après avoir omis de déclarer sur sa demande de visa qu'il travaillait pour le gouvernement américain.

Cet homme s'était rendu en Chine il y a plusieurs mois pour rendre visite à sa famille, a rapporté le journal.

Interrogé ce lundi à propos de cette autre affaire, Guo Jiakun a déclaré ne pas être au courant.

En chine, un environnement commercial hostile

Les organisations représentant les entreprises étrangères déplorent de manière plus large un environnement commercial plus difficile en Chine, notamment en raison d'un manque de transparence sur les règlementations et des interpellations ou détentions de salariés .

Cette tendance coïncide avec des tensions croissante entre la Chine et plusieurs pays sur les questions commerciales.

La semaine dernière, la justice chinoise a condamné un employé japonais du groupe pharmaceutique nippon Astellas à trois ans et demi de prison pour espionnage .

En novembre, le géant pharmaceutique AstraZeneca avait confirmé que le responsable de ses opérations en Chine, Leon Wang, avait été placé en détention après des informations faisant état d'une enquête pour collecte illégale de données et importation de médicaments.