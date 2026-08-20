Les cinémas britanniques limitent l'accès aux lunettes Meta AI et autres lunettes intelligentes par crainte du piratage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les exploitants de salles de cinéma britanniques mettent en place des mesures visant à interdire ou à restreindre l'utilisation des lunettes intelligentes équipées d'une caméra, notamment les lunettes « META.O » de Meta, dotées d'une intelligence artificielle, a déclaré jeudi l'Association britannique des cinémas, invoquant des préoccupations liées à la vie privée et au piratage de films.

Cette initiative fait suite à une surveillance accrue des lunettes connectées en raison de leurs capacités d’enregistrement: ce mois-ci, les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ont interdit les lunettes connectées de Meta en raison des restrictions applicables à la prise de photos et de vidéos dans les salles d’audience.

* Les mesures varient d’un établissement à l’autre, les exploitants mettant en place des interdictions et/ou des restrictions plutôt qu’une règle unique applicable à l’ensemble du secteur.

* L’Association britannique des cinémas a précisé que les exploitants reconnaissaient que les lunettes connectées pouvaient présenter des avantages pour les personnes ayant des besoins spécifiques en matière d’accessibilité.

* L’association a indiqué qu’elle continuerait à travailler avec ses membres pour s’assurer que leur approche « reste pertinente et proportionnée ».

* Par ailleurs, un groupe de défense allemand a annoncé début août avoir déposé une plainte pénale contre Meta et d’autres acteurs impliqués dans la vente des appareils Meta, en invoquant la législation sur la protection de la vie privée.