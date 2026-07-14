Les chiffres de l'inflation rassurent Wall Street

Alors que les banques donnent le coup d'envoi de la saison des résultats, les futures sur le S&P 500 ( 0,2%) et le Nasdaq 100 ( 1,1%) laissent présager un début de séance bien orienté à la Bourse de New York, à la faveur de chiffres de l'inflation qui rassurent dans un contexte géopolitique préoccupant.

"Les prix du pétrole brut continuent de grimper aujourd'hui, avec une hausse de plus de 3% des contrats à terme sur le WTI, tandis que les contrats à terme sur le Brent s'échangent également au-dessus de 80 USD le baril", constate Samer Hasn.

"La forte hausse des prix du pétrole intervient dans un contexte d'escalade rapide au Moyen-Orient ces dernières heures et ces derniers jours, ce qui montre que l'hypothèse d'une fin proche de la guerre est prématurée", explique cet analyste chez XS.com.

Outre le quasi-arrêt de la circulation dans le détroit d'Ormuz, il pointe le risque d'une escalade supplémentaire, avec un ciblage des infrastructures de production et de raffinage pétroliers dans la région, qui pourrait rendre les dégâts structurels plutôt que temporaires.

"Le risque de perturbations de l'approvisionnement énergétique suscite des inquiétudes quant à la hausse des coûts du carburant, du transport et de la production, qui pourraient continuer à alimenter l'inflation", souligne de son côté Linh Tran.

"Cela renforce la possibilité que la Réserve fédérale doive maintenir une politique monétaire restrictive plus longtemps, voire relever encore ses taux d'intérêt si les pressions sur les prix ne s'atténuent pas", prévient cet autre analyste de XS.

Un ralentissement de l'inflation plus marqué que prévu

C'est dans ce contexte que les investisseurs viennent de prendre connaissance d'indice des prix à la consommation des Etats-Unis rassurant, ressorti en hausse de 3,5% sur un an en juin, à comparer à 4,2% le mois précédent, alors que le consensus n'attendait qu'un ralentissement à 3,8%.

En excluant les catégories traditionnellement volatiles que sont l'énergie et l'alimentation, le taux d'inflation annuel sous-jacent est passé de 2,9% en mai à 2,6% le mois dernier, alors que les économistes anticipaient en moyenne une stabilité à 2,9%.

De nombreuses autres données sont attendues dans les prochains jours aux États-Unis, notamment les prix à la production, les ventes de détail, la production industrielle et les chiffres de la construction résidentielle pour le mois de juin.

Les banques donnent le coup d'envoi de la saison des résultats

Cette semaine marque aussi le véritable démarrage de la saison des publications trimestrielles des entreprises américaines, comme d'habitude lancé par plusieurs grandes banques, qui ont dévoilé leurs comptes ce mardi avant l'ouverture.

JP Morgan Chase a ainsi publié des résultats trimestriels très solides, avec un BPA ajusté de 6,14 USD, contre 5,85 USD attendus par les analystes, mais le groupe a indiqué rester vigilant face aux risques liés à la géopolitique, à l'inflation et au déficit public.

Autre poids lourd du secteur, Goldman Sachs a dévoilé, au titre du 2e trimestre 2026, un BPA presque doublé ( 92%) sur un an à 20,98 USD, grâce notamment à une forte croissance de ses revenus, tirée par ses activités de banque globale et de marchés.

Les investisseurs ont aussi pris connaissance des résultats trimestriels de Bank of America, Wells Fargo et Citi ce mardi, tandis que Morgan Stanley doit encore dévoiler ses résultats cette semaine, de même que des groupes tels que BlackRock, J&J, UnitedHealth, Netflix ou Travelers.

Toujours sur le front des valeurs, IBM a annoncé mardi que ses résultats du 2e trimestre n'atteindraient pas les prévisions de Wall Street, une contre-performance que le groupe informatique attribue à une réorientation soudaine des budgets de ses clients.