Les chiffres : Comment se comparent les offres de Netflix et de Paramount pour Warner Bros
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute tardivement)

Leconseil d'administration de Warner Bros Discovery a rejeté l'offre hostile de Paramount Skydance (108,4 milliards de dollars) , estimant qu'elle n'offrait pas de garanties de financement suffisantes, ce qui porte un coup aux ambitions de la société dirigée par David Ellison de développer son empire médiatique .

Dans une lettre aux actionnaires, le conseil d'administration de Warner Bros WBD.O a déclaré qu'il jugeait

l'offre de Paramount PSKY.O "inférieure" à l'accord de fusion avec Netflix NFLX.O .

Warner Bros a choisi Netflix comme prétendant audébut du mois, obtenant un accord de 82,7 milliards de dollars pour ses studios de télévision et de cinéma et ses actifs de diffusion en continu, tandis que l'offre de Paramount comprend tous les actifs de Warner Bros.

Voici comment les deux offres se comparent:

