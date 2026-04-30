Les chemins de fer américains demandent l'autorisation d'une fusion de 85 milliards de dollars

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Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N ont déposé jeudi une demande de fusion révisée auprès du Surface Transportation Board, afin d'obtenir l'autorisation de leur fusion de 85 milliards de dollars visant à créer le premier opérateur ferroviaire de fret reliant les deux côtes des États-Unis.

Les compagnies ferroviaires ont déclaré que l'opération permettrait aux expéditeurs d'économiser environ 3,5 milliards de dollars par an, pour justifier leur demande.