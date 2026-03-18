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Les chauffeurs de VTC nigérians protestent contre les tarifs alors que les coûts du carburant augmentent
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des centaines de chauffeurs nigérians inscrits auprès des services de VTC Uber, Bolt et inDrive ont manifesté mercredi à Lagos pour dénoncer les tarifs trop bas et les commissions trop élevées, tout en demandant à l'Assemblée de l'État de Lagos d'intervenir et d'imposer des prix plus élevés.

Le Nigeria est l'un des plus grands marchés d'Afrique pour les chauffeurs VTC, dont environ la moitié opère dans la capitale commerciale Lagos, une ville de plus de 20 millions d'habitants, selon les syndicats de chauffeurs et les autorités de régulation des transports.

* Les chauffeurs ont déclaré que les plateformes fixaient des tarifs trop bas tout en prélevant des commissions allant jusqu'à 30 %, ce qui leur laisse peu de revenus à un moment où les prix de l'essence ont grimpé à la suite du conflit lié à l'Iran qui a fait grimper les prix mondiaux du pétrole.

* "L'année dernière, la plupart des chauffeurs, au moins 90 % d'entre eux, ont travaillé sans aucun gain et vivent dans des conditions horribles et terribles, et ils sont très malheureux", a déclaré Ayodele Adedoyin Adetola, un responsable syndical qui est inscrit auprès d'inDrive.

* "Et nous disons non à la mauvaise tarification de toutes les applications, qu'il s'agisse d'inDrive, de Bolt ou d'Uber. Nous en avons assez de leur mauvaise tarification parce que nous sommes allés les voir, nous leur avons expliqué, nous leur avons envoyé des courriers, nous leur avons expliqué que cette tarification et les taux économiques actuels ne correspondent pas."

* Les chauffeurs se sont rendus à l'Assemblée de l'État de Lagos, où ils ont déposé une pétition demandant une intervention réglementaire. Un législateur a déclaré que la pétition serait examinée par l'assemblée.

* Uber, Bolt et inDrive n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

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