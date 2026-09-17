Les chatbots d'Amazon et de Walmart s'attirent les foudres de sénateurs en raison de problèmes liés au label « Made in USA »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse d'Amazon au paragraphe 6)

par Jaspreet Singh

Deux sénateurs américains ont demandé à la Commission fédérale du commerce (FTC) d'ouvrir une enquête sur Amazon et Walmart, affirmant que leurs chatbots d'achat basés sur l'IA pourraient masquer les produits « fabriqués aux États-Unis » et ne pas signaler les produits portant des étiquettes frauduleuses.

Dans une lettre adressée à la FTC, les sénateurs Tammy Baldwin et Rick Scott ont déclaré que les assistants d’achat basés sur l’IA d’Amazon AMZN.O , « Alexa for Shopping », et de Walmart WMT.O , « Sparky », pourraient nuire aux efforts visant à promouvoir l’industrie manufacturière américaine et induire les consommateurs en erreur.

Ils ont mis en avant les conclusions d’une étude menée par un groupe de réflexion dirigé par l’ancienne présidente de la FTC, Lina Khan, qui a montré que ces chatbots masquaient les informations relatives aux produits d’origine américaine tout en fournissant des données sur des produits fabriqués dans d’autres pays, tels que la Chine.

« Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’existait pas de filtre “Made in USA”, Alexa a répondu que cela “détournerait une part importante des ventes de leur principale base de vendeurs”, en faisant référence aux fabricants étrangers », indique la lettre, citant l’étude.

L’étude indiquait également que les assistants d’achat basés sur l’IA sont souvent capables de détecter lorsque les étiquettes « Made in USA » sont fausses, mais que les grands détaillants n’utilisent pas cette technologie pour lutter contre ces annonces.

« L’idée selon laquelle nous cacherions intentionnellement aux clients les informations relatives au pays d’origine est fondamentalement fausse », a déclaré un porte-parole d’Amazon à Reuters dans une réponse par e-mail.

« Alexa for Shopping est un service en constante amélioration, et afin de privilégier la précision, nous redirigeons actuellement les clients qui posent des questions sur le pays d’origine vers les pages de détails des produits », a ajouté le porte-parole.

Walmart et la FTC n’ont pas immédiatement répondu. C’est le Wall Street Journal qui a été le premier à faire état de cette affaire.

Selon l’étude, lorsque les chercheurs ont demandé à Sparky, le chatbot de Walmart, pourquoi il ne signalait pas les mentions suspectes « fabriqué aux États-Unis », celui-ci a invoqué la faible application de la réglementation par la FTC à l’encontre des détaillants, qualifiant cela de « calcul commercial, et non de justification juridique ».

« À l’issue d’une enquête approfondie, nous encourageons vivement la Commission à envisager des mesures coercitives supplémentaires afin de dissuader ce type de comportement à l’avenir », ont écrit les sénateurs dans leur lettre.

L’année dernière, la FTC a adressé des lettres à Amazon et à Walmart les exhortant à sévir contre les allégations « Made in USA » des vendeurs tiers, en invoquant les politiques de l’entreprise exigeant des vendeurs qu’ils fournissent des informations exactes.

Mme Khan avait poursuivi Amazon en justice lorsqu’elle travaillait à la FTC, l’accusant de détenir des monopoles illégaux dans la vente au détail en ligne. L’affaire est en cours.