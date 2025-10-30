Les charges de Stellantis pèsent sur les actions alors que le fabricant de Jeep parle de redressement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Stellantis réitère ses prévisions pour le second semestre, mais les actions chutent

*

Charges attendues pour le passage à l'hybride et les extensions de garantie

*

Le constructeur automobile met en place une "salle de crise" pour faire face au problème imminent des puces électroniques

*

Chiffre d'affaires en hausse de 13% au 3ème trimestre, première croissance en 7 trimestres

(Remaniement, ajout de citations après la conférence de presse des analystes, mise à jour des actions) par Giulio Piovaccari et Gilles Guillaume

Les actions de Stellantis

STLAM.MI ont chuté de 11% jeudi, le fabricant de Fiat, Peugeot et Jeep ayant signalé des charges exceptionnelles liées à des changements de réglementation, de stratégie et de produits, ce qui a renforcé les inquiétudes des investisseurs quant à une pénurie de puces dans le secteur.

Le groupe franco-italien a fait état d'une hausse de 13% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, sa première croissance après sept trimestres, et a réitéré ses prévisions d'augmentation du chiffre d'affaires, d'amélioration du flux de trésorerie et de marges à un chiffre pour le second semestre.

Mais il a également signalé des charges non récurrentes au cours du semestre actuel en raison des changements apportés à ses plans stratégiques et de produits, y compris un retour vers les hybrides après une poussée antérieure vers l'électrification, et des extensions de garantie pour les produits défectueux, y compris certains moteurs.

"Nous avons pris des décisions importantes, telles que des actions sur les produits et des investissements majeurs... qui ont rétabli la liberté de choisir (pour nos clients)," a déclaré Antonio Filosa, le nouveau directeur général, aux analystes.

Des PRÉVISIONS "VAGUES" FONT CHUTER LES ACTIONS

Bien que le directeur financier de Stellantis, Joao Laranjo, ait tenté de rassurer les investisseurs en affirmant que les charges ne devraient pas avoir d'impact majeur sur ses perspectives, les actions de la société cotée à Milan étaient en baisse de 9,3 % à 1530 GMT.

Les analystes de Jefferies ont qualifié les prévisions de Stellantis de "vagues" et ont signalé les charges à venir comme une préoccupation, tandis que les analystes de Citi ont déclaré que l'impact sur le flux de trésorerie disponible restait incertain.

Stellantis a déclaré que ses prévisions ne supposaient aucune perturbation ou pénurie dans les chaînes d'approvisionnement actuelles, mais les perspectives du secteur sont assombries par l'aggravation de la pénurie de semi-conducteurs en raison des problèmes liés à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine au sein de l'entreprise néerlandaise Nexperia.

M. Filosa a déclaré que Stellantis avait mis en place une "salle de crise" pour élaborer des "actions et des projets" quotidiens afin de prolonger la continuité de la production et d'éviter les arrêts d'usine.

Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, notamment sur les semi-conducteurs, pourraient s'atténuer après que le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait conclu un accord avec le président Xi Jinping.

LES VENTES REPARTENT À LA HAUSSE

Nommé directeur général en juin, M. Filosa est à la tête d'un redressement aux États-Unis, où le quatrième constructeur automobile mondial a été confronté à une baisse des ventes et à des stocks pléthoriques - des problèmes qui ont contribué au départ de l'ancien directeur général Carlos Tavares.

"Nous avons rapidement modifié notre structure organisationnelle afin de rétablir la proximité avec nos clients, nos concessionnaires et nos fournisseurs", a déclaré M. Filosa.

Ce mois-ci, Stellantis a promis 13 milliards de dollars pour augmenter la production américaine et compenser les droits de douane. Jeudi, elle a estimé à 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) l'impact de la politique commerciale actuelle des États-Unis en 2025, ce qui correspond à la limite inférieure de ses prévisions précédentes .

M. Filosa, qui présentera son plan d'affaires au deuxième trimestre 2026, a annoncé d'autres mesures, notamment la comptabilisation de milliards d'euros de charges avant impôts au premier semestre, le retour de modèles populaires tels que le SUV Jeep Cherokee, et le recentrage sur les véhicules hybrides et à essence.

De juillet à septembre, le chiffre d'affaires net a augmenté pour atteindre 37,2 milliards d'euros, grâce à de bonnes performances en Amérique du Nord et en Europe. Ce chiffre est conforme aux résultats d'un sondage Reuters auprès des analystes et aux données préliminaires sur les ventes fournies par Stellantis ce mois-ci . ($1 = 0,8575 euros)