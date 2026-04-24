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Les changes et la Chine minent les ventes de Forvia au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 07:26

Forvia affiche un chiffre d'affaires de 5 135 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, en baisse de 6,4% au total et de 2,2% à taux de change constants, les variations de change ayant eu un impact négatif principalement en raison du dollar, du yuan et du yen.

La baisse organique de 2,2% des ventes représente une surperformance de 120 points de base par rapport à la production automobile mondiale, incluant un effet de mix géographique favorable estimé à 80 points de base.

S'il a souffert d'un mix client défavorable en Chine, où ses ventes organiques ont chuté de 23,5%, l'équipementier automobile revendique une croissance organique et une surperformance en Europe ( 1,8%), en Amérique du Nord ( 3,1%) et dans le reste de l'Asie ( 15%).

Par activité, le chiffre d'affaires organique du pôle Growth a baissé de 5,8%, pénalisé par un mix clients défavorable dans l'activité Seating en Chine, tandis que celui du pôle Value a progressé de 2,1%, porté par Clean Mobility , Lifecycle Solutions et Clarion.

Forvia ajoute mettre en oeuvre de manière proactive des mesures complémentaires, avec l'objectif de répercuter intégralement l'impact résiduel des hausses de coûts et des plans de résilience ciblés visant à atténuer l'impact d'éventuelles baisses de volumes.

Le groupe confirme ses objectifs 2026, dont un chiffre d'affaires entre 20 et 21 MdsEUR à taux de change constants, une marge opérationnelle entre 6% et 6,5% et un cash-flow net supérieur ou égal à 3% du chiffre d'affaires.

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