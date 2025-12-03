Les changements de recommandations : Vinci, ADP, Veolia, Stellantis...

Une concession Peugeot, marque du groupe Stellantis (crédit photo : Adobe Stock / )
* VINCI SGEF.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondération".
* ADP ADP.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondération".
* VEOLIA VIE.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne".
* MICHELIN MICP.PA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 30 euros contre 33 euros.
* STELLANTIS STLAM.PA - UBS relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et relève son objectif de cours à 12 euros contre 8,3 euros.
* RENAULT RENA.PA - UBS abaisse sa recommandation à "vendre" contre "neutre" et abaisse son objectif de cours à 28 euros contre 38 euros.
* APERAM APAM.AS - JP Morgan relève son objectif de cours à 35 euros contre 30,8 euros.
(Rédaction de Gdansk)
