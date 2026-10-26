Les changements de recommandations : Veolia, GTT, Safran, Eutelsat, Interparfums, FDJ United

Le logo de Veolia. (crédit : Adobe Stock )
* VEOLIA VIE.PA - Jefferies reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver".
* GTT GTT.PA - Bernstein abaisse sa recommandation à "performance du marché" contre "surperformance", abaisse son objectif de cours à 210 euros contre 245 euros.
* SAFRAN SAF.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 300 euros contre 340 euros, Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 350 euros contre 398 euros, Bernstein abaisse son objectif de cours à 370 euros contre 420 euros.
* EUTELSAT COMMUNICATIONS ETL.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 2,1 euros contre 2,4 euros.
* INTERPARFUMS IPAR.PA - Berenberg relève son objectif de cours à 40 euros contre 35 euros.
* FDJ UNITED FDJU.PA - Goldman Sachs abaisse son objectif de cours à 19 euros contre 21,6 euros.
(Rédaction de Gdansk)
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