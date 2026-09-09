Les changements de recommandations : LVMH, Sanofi, Ubisoft, Hermès, JCDecaux, Kering, Vivendi

LVMH SITE (crédit photo : Adobe Stock )
* LVMH LVMH.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 490 euros contre 600 euros.
* SANOFI SASY.PA - RBC entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance du secteur" et fixe son objectif de cours à 80 euros.
* UBISOFT UBIP.PA - Morgan Stanley reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "pondération en ligne".
* HERMÈS HRMS.PA - HSBC abaisse son objectif de cours à 1.650 euros contre 1.870 euros.
* JCDECAUX JCDX.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 34 euros contre 30 euros.
* KERING PRTP.PA - HSBC abaisse son objectif de cours à 305 euros contre 340 euros.
* VIVENDI VIV.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 1,8 euro contre 2,5 euros.
(Rédaction de Gdansk)
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