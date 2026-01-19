Les changements de recommandations : LVMH, Renault, Vusion, Engie, Arcelormittal, Aperam, Viridien

La devanture d'une concession Renault (crédit photo : Adobe Stock / )
* LVMH LVMH.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".
* RENAULT RENA.PA - Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 38 euros contre 45 euros.
* VUSION VU.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 252 euros contre 270 euros.
* ENGIE ENGIE.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 25 euros contre 21,5 euros.
* ARCELORMITTAL MT.LU - Barclays relève son objectif de cours à 39 euros contre 28 euros.
* APERAM APAM.AS - Barclays relève son objectif de cours à 30 euros contre 25 euros.
* VIRIDIEN VIRI.PA - Barclays relève son objectif de cours à 150 euros contre 100 euros.
(Rédaction de Gdansk)
