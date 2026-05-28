 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les changements de recommandations : L'Oréal, Vicat, STMicroelectronics
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 08:29

Le logo de STMicro sur un des batiments du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )

Le logo de STMicro sur un des batiments du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )

* L'OREAL OREP.PA - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 435 euros contre 374.

* VICAT VCTP.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours de 65 euros à 72 euros.

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 74 euros contre 52 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

L'OREAL
390,6000 EUR Euronext Paris +1,23%
STMICROELECTRONICS
59,5200 EUR Euronext Paris +2,71%
VICAT
63,5000 EUR Euronext Paris -1,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/05/2026 à 08:29:29.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.05.2026 09:00 

    * SOITEC SOIT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 34% en données publiées sur un an, mais supérieur aux attentes, ajoutant que l'amélioration séquentielle pour 2026-2027 devrait être moins marquée que lors des exercices précédents. ... Lire la suite

  • Des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles manifestent devant le siège d'Accor, au troisième mois de leur grève pour réclamer de meilleures conditions de travail, le 17 octobre 2019 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Un marché du travail qui se transforme, des syndicats en quête de solutions
    information fournie par AFP 28.05.2026 08:58 

    Travailleurs précaires isolés, auto-entrepreneurs qui n'en ont que le nom, contrats très courts, sous-traitance parfois impénétrable: s'adapter aux mutations du marché du travail constitue un véritable défi pour les syndicats, traditionnellement centrés sur l'entreprise. ... Lire la suite

  • TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Le logo Bouygues sur fond de graphique boursier. (Crédit: / Adobe Stock)
    Colas (Bouygues) gagne sept contrats d'un coup en Finlande
    information fournie par Zonebourse 28.05.2026 08:55 

    Colas, filiale de Bouygues, indique que sa filiale Destia a remporté, dans le cadre d'un appel d'offres, sept contrats d'entretien routier régional en Finlande pour la période 2026-2031, pour un montant total d'environ 76 MEUR. Ces marchés, à savoir cinq nouveaux ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,7 +1,81%
SOITEC
175,9 +14,07%
CAC 40
8 188,88 -0,23%
HAFFNER ENERGY
0,272 +1,12%
TOTALENERGIES
75,65 +0,30%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank