CAC 40
7 803,60
+0,70%
Les changements de recommandations : Gecina, EssilorLuxottica, Pernod Ricard, Exosens, Covivio
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 08:55

logo Pernod Ricard (crédit photo : Adobe Stock / )

logo Pernod Ricard (crédit photo : Adobe Stock / )

* GECINA GFCP.PA - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "vendre" et son objectif de cours à 122 euros contre 88,5 euros.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Barclays entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "sur-pondération" et fixe son objectif de cours à 305 euros.

* PERNOD RICARD PERP.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous pondération" contre "pondération en ligne"

* EXOSENS EXENS.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 45 euros contre 33,5 euros.

* COVIVIO CVO.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 68 euros contre 60 euros.

( Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

COVIVIO
56,4000 EUR Euronext Paris +0,98%
ESSILORLUXOTTICA
270,5000 EUR Euronext Paris +4,04%
EXOSENS
39,8500 EUR Euronext Paris +5,84%
GECINA
84,4500 EUR Euronext Paris +1,02%
PERNOD RICARD
93,2000 EUR Euronext Paris -1,23%
