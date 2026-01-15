 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les changements de recommandations : EssilorLuxottica, Arcelormittal
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 08:45

Contrôle qualité sur une ligne de production de montures EssilorLuxottica (crédit : EssilorLuxottica)

Contrôle qualité sur une ligne de production de montures EssilorLuxottica (crédit : EssilorLuxottica)

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 350 euros contre 248 euros.

* ARCELORMITTAL MT.LU - Goldman Sachs relève son objectif de cours à 36 euros contre 30 euros.

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
41,8600 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
ESSILORLUXOTTICA
285,7000 EUR Euronext Paris +2,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/01/2026 à 08:45:22.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent prudemment
    information fournie par AFP 15.01.2026 09:07 

    Les Bourses mondiales évoluent prudemment jeudi, attentives à des indicateurs économiques et à des résultats d'entreprise, tout en gardant un oeil sur la situation géopolitique autour de l'Iran et du Groenland. Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    VUSIONGROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 15.01.2026 09:05 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Le président français Macron devant les ambassadeurs français à Paris
    France: Conseil de défense à l'Elysée sur Groenland et Iran
    information fournie par Reuters 15.01.2026 09:04 

    Emmanuel Macron a réuni en urgence jeudi matin un conseil ‍de défense à l'Elysée après avoir annoncé au cours de la nuit l'envoi de militaires français ‌au Groenland, territoire autonome danois convoité par les Etats-Unis de Donald Trump. Ce conseil est aussi ​convoqué ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 15.01.2026 08:52 

    * Le SECTEUR TECHNOLOGIQUE pourrait réagir aux résultats du géant taïwanais des semiconducteurs TSMC 2330.TW , qui a fait état jeudi d'un bond de 35% de son bénéfice au quatrième trimestre, atteignant ainsi un niveau record. Le président américain Donald Trump ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank