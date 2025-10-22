 Aller au contenu principal
Chiffres-clés

Les changements de recommandations : BNP Paribas, LVMH, Vivendi, Worldline
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 08:04

Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" sur BNP Paribas et abaisse son objectif de cours à 80 euros contre 94 euros. (Crédits: Flickr - L. Grassin)

Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" sur BNP Paribas et abaisse son objectif de cours à 80 euros contre 94 euros. (Crédits: Flickr - L. Grassin)

* BNP PARIBAS BNPP.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et abaisse son objectif de cours à 80 euros contre 94 euros.

* LVMH LVMH.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 699 euros contre 630 euros.

* VIVENDI VIV.PA - Barclays relève son objectif de cours à 3,9 euros contre 3,55 euros.

* WORLDLINE WLN.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 2,6 euros contre 3 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

BNP PARIBAS
67,9300 EUR Euronext Paris 0,00%
LVMH
616,9223 EUR Euronext Paris +0,02%
VIVENDI
3,0670 EUR Euronext Paris 0,00%
WORLDLINE
2,4700 EUR Euronext Paris 0,00%
1 commentaire

  • 08:41

    worldline pasde chance!

