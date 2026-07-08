Les changements de recommandations : Aperam, Forvia, Orange, Air France-KLM, Amundi, Arcelormittal, Sodexo, Soitec

Un logo Soitec entouré de semi-conducteurs (crédit photo : Adobe Stock )
* APERAM APAM.AS - Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre".
* FORVIA FRVIA.PA - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".
* ORANGE ORAN.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".
* AIR FRANCE KLM AIRF.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 12,8 euros contre 11,5 euros ; Barclays relève son objectif de cours à 12 euros contre 10 euros.
* AMUNDI AMUN.PA - Barclays relève son objectif de cours à 84 euros contre 76 euros.
* ARCELORMITTAL MT.LU - Barclays relève son objectif de cours à 55 euros contre 45 euros ; UBS relève son objectif de cours à 59 euros contre 45 euros.
* SODEXO EXHO.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 65 euros contre 50 euros.
* SOITEC SOIT.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 92 euros contre 130 euros.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer