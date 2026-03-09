Les changements de recommandations : Aperam, Arcelormittal, Kering, Orange, TotalEnergies

Le logo de TotalEnergies sur la façade vitrée d'un bâtiment. (crédit photo : Adobe Stock )
* APERAM APAM.AS - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "sur-pondérer" et son objectif de cours à 40,7 euros contre 45,1 euros.
* ARCELORMITTAL MT.LU - JP Morgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "sur-pondérer" et son objectif de cours à 40 euros contre 53,5 euros.
* HERMÈS HRMS.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".
* KERING PRTP.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".
* ORANGE ORAN.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 18 euros contre 15,3 euros.
* TOTALENERGIES TTEF.PA - Goldman Sachs relève son objectif de cours à 68 euros contre 60 euros.
(Rédaction de Gdansk)
