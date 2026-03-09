 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les changements de recommandations : Aperam, Arcelormittal, Kering, Orange, TotalEnergies
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 09:16

Le logo de TotalEnergies sur la façade vitrée d'un bâtiment. (crédit photo : Adobe Stock )

Le logo de TotalEnergies sur la façade vitrée d'un bâtiment. (crédit photo : Adobe Stock )

* APERAM APAM.AS - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "sur-pondérer" et son objectif de cours à 40,7 euros contre 45,1 euros.

* ARCELORMITTAL MT.LU - JP Morgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "sur-pondérer" et son objectif de cours à 40 euros contre 53,5 euros.

* HERMÈS HRMS.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* KERING PRTP.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* ORANGE ORAN.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 18 euros contre 15,3 euros.

* TOTALENERGIES TTEF.PA - Goldman Sachs relève son objectif de cours à 68 euros contre 60 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APERAM
34,6400 EUR Euronext Amsterdam -7,28%
ARCELORMITTAL
44,8500 EUR Euronext Amsterdam -6,37%
HERMES INTL
1 887,0000 EUR Euronext Paris -0,97%
KERING
252,4000 EUR Euronext Paris -1,94%
ORANGE
17,1500 EUR Euronext Paris -1,86%
TOTALENERGIES
67,5400 EUR Euronext Paris -0,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/03/2026 à 09:16:14.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 09.03.2026 10:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Les perspectives économiques 2026 de BlackRock
    Les perspectives économiques 2026 de BlackRock
    information fournie par Boursorama 09.03.2026 10:43 

    La guerre en Iran a-t-elle rebattu les cartes ? Qu'attendre de la croissance économique mondiale cette année ? Comment vont réagir les marchés aux tensions géopolitiques ? L'IA va-t-elle rester au centre de préoccupations  des investisseurs ? Pour répondre à toutes ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : La tendance baissière peut reprendre
    COVIVIO HOTELS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.03.2026 10:40 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Un nuage de fumée noire au-dessus du site d'une frappe aérienne israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, le 9 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 09.03.2026 10:37 

    Voici les derniers événements lundi, au dixième jour de la guerre au Moyen-Orient: - Nouvelles explosions à Téhéran et Tel Aviv De puissantes explosions ont secoué plusieurs quartiers de Téhéran vers la mi-journée (8H45 GMT) lundi, selon des journalistes de l'AFP, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank