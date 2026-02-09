Les changements de recommandations : Amundi, Aperam, Société Générale, Stellantis

Societe generale (crédit photo : Flickr / John Reynolds )
* AMUNDI AMUN.PA - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 84,50 euros contre 78,10 euros.
* APERAM APAM.AS - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 62 euros contre 42 euros.
* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 84 euros contre 77 euros.
* STELLANTIS STLAM.MI - Jefferies abaisse son objectif de cours à 10 euros contre 13 euros ; Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 7 euros contre 8 euros.
(Rédaction de Gdansk)
