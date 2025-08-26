Les chaînes Fox pourraient disparaître de YouTube TV à partir de mercredi en raison d'un différend sur les paiements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

YouTube a déclaré lundi qu'il était en pourparlers pour renouveler un partenariat de contenu avec Fox

FOXA.O , mais l'entreprise de médias demande des paiements supérieurs à ceux reçus par les partenaires fournissant un contenu comparable.

"Si nous ne parvenons pas à conclure un nouvel accord d'ici le 27 août à 17 heures, les chaînes Fox, y compris Fox Sports, Business et News, ne seront plus disponibles sur YouTube TV", a déclaré YouTube dans un billet de blog.

YouTube, propriété d'Alphabet GOOGL.O , a également déclaré qu'il était en négociations actives avec Fox, cherchant à parvenir à un accord équitable pour les deux parties "sans répercuter les coûts supplémentaires sur nos abonnés."

Si le contenu de Fox devient indisponible pendant une période prolongée, YouTube offrira à ses membres un crédit de 10 dollars.

Par ailleurs, Fox s'est dit "déçu que Google exploite continuellement son influence démesurée en proposant des conditions qui ne sont pas en phase avec le marché", ajoutant qu'il avertissait les utilisateurs qu'ils pourraient perdre l'accès au contenu "à moins que Google ne s'engage rapidement de manière significative."

En février, YouTube TV a conclu un accord avec le géant des médias Paramount Global pour que des chaînes comme CBS, Comedy Central et Nickelodeon restent disponibles, après l'échec des négociations en vue d'un nouveau contrat qui avait brièvement laissé l'avenir du partenariat de diffusion en continu dans l'incertitude.