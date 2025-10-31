Les chaînes Disney se retirent de YouTube TV après l'échec des négociations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les réseaux Disney comprennent FX, Nat Geo et Disney Channel

L'échec des négociations entre YouTube TV et Disney fait suite à des conflits similaires avec NBCUniversal, Fox et Paramount

Disney affirme que les conditions de Google favorisent Hulu + Live TV au détriment de YouTube TV

Les réseaux de Disney DIS.N sont devenus inaccessibles sur la plateforme de télévision payante de Google, YouTube TV GOOGL.O , après l'échec des négociations visant à conclure un accord de licence, ont indiqué les sociétés dans des déclarations séparées jeudi en fin de journée.

Les réseaux Disney concernés comprennent ESPN, ABC, FX, Nat Geo, Nat Geo Wild, Disney Channel, ABC News Live et d'autres.

Une source a déclaré à Reuters que les chaînes de Disney avaient été retirées de YouTube avant l'expiration du contrat. YouTube TV a publié sa déclaration sur X à 23h16 ET jeudi, alors que l'accord ne devait initialement expirer qu'à minuit.

YouTube TV, l'un des plus grands distributeurs de télévision payante aux États-Unis, s'est retrouvé cette année dans une série de négociations avec des entreprises menaçant de retirer leurs réseaux de médias de la plateforme.

Au début du mois, la société, après une période de négociations difficiles, a conclu un accord avec NBCUniversal, propriété de Comcast CMCSA.O , pour que les émissions de NBC telles que "Sunday Night Football" et "America's Got Talent" restent sur YouTube TV. La plateforme a également conclu des accords similaires avec Fox FOXA.O et Paramount au début de l'année, après des négociations contractuelles difficiles.

YouTube TV, qui compte plus de 10 millions d'abonnés, a déclaré que les conditions de l'offre proposée par Disney augmenteraient les prix pour ses abonnés et profiteraient aux services de télévision en direct de Disney, tels que Hulu + Live TV, tandis que Disney a accusé YouTube de ne pas vouloir payer des tarifs équitables.

"Notre contrat avec Disney a atteint sa date de renouvellement et nous n'accepterons pas de conditions qui désavantagent nos membres tout en profitant aux produits télévisuels de Disney", a déclaré YouTube TV dans un message publié sur le média social X.

Un porte-parole de Disney a déclaré que l'entreprise s'engageait à trouver une solution aussi rapidement que possible.

"Avec une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, Google utilise sa position dominante sur le marché pour éliminer la concurrence et réduire les conditions standard que nous avons négociées avec succès avec tous les autres distributeurs", a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

YouTube TV offrira à ses abonnés un crédit de 20 dollars si les chaînes Disney restent indisponibles sur la plateforme pendant une période prolongée.

La plateforme de télévision payante a abandonné la chaîne espagnole Univision le mois dernier après l'échec d'un contrat .