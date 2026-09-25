Les chaînes de télévision vont reprendre la couverture des événements liés à Trump, selon CNN

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Les chaînes de télévision américaines vont reprendre la couverture des événements liés au président Donald Trump, a déclaré vendredi un journaliste de CNN, alors qu'un litige judiciaire est en cours après que l'administration leur a interdit l'accès à la Maison Blanche, tout comme à MS NOW et Politico.

CNN a indiqué qu'elle serait présente vendredi aux Archives nationales, alors que Donald Trump doit visiter le complexe abritant les documents fondateurs des États-Unis, dont la Constitution américaine, en compagnie du président chinois Xi Jinping, tandis que l'affaire relative au premier amendement suit son cours devant les tribunaux américains.

“Il y aura une couverture médiatique en pool”, a déclaré vendredi à l’antenne la journaliste de CNN Kristen Holmes, s’exprimant depuis l’enceinte de la Maison Blanche où l’accès de la chaîne avait été rétabli la veille.

Les représentants de la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Trump avait interdit l'accès du complexe de la Maison Blanche à trois médias la semaine dernière, en raison d'une couverture qu'il jugeait fausse ou négative. Leur accès a été rétabli jeudi midi après qu'un juge fédéral a estimé que cette interdiction était probablement inconstitutionnelle et a ordonné le rétablissement immédiat de leur accès.

Toutefois, le pool de presse télévisée de la Maison Blanche a fait savoir qu’il ne reprendrait pas sa couverture tant que la Maison Blanche n’aurait pas officiellement réintégré CNN, par solidarité avec la chaîne d’information en continu.

CNN, ainsi qu’ABC, CBS, FOX News et NBC, se partagent les coûts liés à la couverture médiatique du président et assurent la couverture à tour de rôle, en fournissant des images du pool aux autres médias.

Le refus du groupe d’installer ses caméras a entraîné l’absence totale de couverture commune de la visite de Xi à Washington jusqu’à présent. Mais CNN a indiqué que des images seraient disponibles vendredi.

“CNN sera aux Archives nationales. CBS assurera la couverture commune ici, à la Maison Blanche”, a déclaré Mme Holmes. CBS figurait comme caméra désignée pour les événements de vendredi dans l’agenda public de Trump.