Les chaînes de télévision reprennent leur couverture de la Maison Blanche alors que la bataille juridique se poursuit

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* Un juge américain a ordonné que l'accès à la Maison Blanche soit rétabli pour CNN, MS NOW et Politico

* Trump salue la couverture “très impartiale” de la visite du président chinois

* Le litige se poursuit devant le tribunal fédéral

* Trump visite le site de la Constitution américaine avec le Chinois Xi

(Refonte du texte avec la reprise de la couverture télévisée en pool, des détails et du contexte)

par Susan Heavey

Les chaînes de télévision américaines ont repris vendredileur couverture des événements du président Donald Trump à la Maison Blanche, alors qu’un litige judiciaire est en cours concernant la décision de l’administration d’interdirel’accès à CNN, MS NOW et Politico aux locaux présidentiels.

Vendredi, le pool de presse télévisé de la Maison Blanche a diffusé des images de l’arrivée du président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche pour un thé, ainsi que de la visite des deux dirigeants aux Archives nationales , où est conservée la Constitution américaine.

CNN, ainsi qu’ABC, CBS, Fox News et NBC, se partagent les coûts liés à la couverture du président et assurent la couverture à tour de rôle, en fournissant des images du pool aux autres médias. Le refus des autres chaînes d’installer leurs caméras par solidarité avait eu pour conséquence qu’il n’y avait eu aucune couverture du pool concernant la visite de Xi à Washington jusqu’à vendredi.

Trump utilise depuis longtemps la presse comme tribune et comme souffre-douleur, et depuis son retour au pouvoir, son administration a adopté une position agressive à l’égard des grands médias, allant jusqu’à limiter l’accès au Bureau ovale pour certains d’entre eux.

Vendredi, à l’arrivée de Xi à la Maison Blanche, Trump a refusé de répondre aux questions des journalistes concernant la Chine et l’Iran, son interdiction imposée aux médias et une nouvelle publicité télévisée controversée du gouvernement.

“Nous apprécions la couverture impartiale. Elle a été très impartiale. Nous l’apprécions,” a déclaré Trump plus tard aux journalistes aux côtés de Xi.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire.

UNE CAMPAGNE SANS PRÉCÉDENT

Trump avait interdit l’accès au complexe de la Maison Blanche à trois médias en raison d’une couverture qu’il jugeait fausse ou négative. Leur accès a été rétabli jeudi après qu’un juge fédéral a estimé que cette interdiction était probablement inconstitutionnelle et a ordonné que leur accès soit immédiatement rétabli.

CNN, MS NOW et Politico ont poursuivi Trump et d’autres membres de son administration en justice, affirmant que cette interdiction violait les garanties du premier amendement de la Constitution américaine relatives à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, ainsi que leurs droits à une procédure régulière.

Une coalition d’organisations de défense de la liberté de la presse et de dizaines d’organes de presse, dont Reuters, a par la suite déposé un mémoire juridique en soutien à ces trois médias, soulignant le rôle central de l’accès de la presse à la démocratie.

La campagne menée par Trump contre les médias est sans précédent. Bouleversant des décennies de tradition, son administration a refusé l’accès élémentaire à de nombreux grands organes de presse, lancé des attaques personnelles contre des journalistes et intenté de multiples actions en justice contre des organes de presse.

Jeudi, alors qu’il accueillait Xi à la Maison Blanche, Trump a lancé une plaisanterie aux photographes présents dans le Bureau ovale, affirmant que les Chinois disposaient de la presse la plus sympathique.

Trump et ses collègues républicains, qui cherchent à conserver leur faible majorité au Congrès, ontdénoncé le communisme lors de la campagne électorale précédant les élections de mi-mandat et ont faussement accusé les démocrates d’adhérer à l’idéologie communiste.

Xi est devenuchef du Parti communiste chinois en 2012.

Alors que la Maison Blanche a déclaré jeudi au tribunal qu’elle avait rétabli l’accès de CNN, MS NOW et Politico, CNN et MS NOW ont par la suite indiqué que certains de leurs journalistes s’étaient vu refuser l’accès pour couvrir l’arrivée de Xi à l’occasion du dîner d’État à la Maison Blanche, selon le Washington Post.

Un avocat représentant les trois médias a averti cette semaine devant le tribunal que la Maison Blanche pourrait à nouveau tenter de révoquer l’accès de ces médias à la Maison Blanche tant que le litige en cours se poursuit.

David Ellison, directeur général de Paramount Skydance

PSKY.O , qui cherche à fusionner avec Warner Bros Discovery

WBD.O , la société mère de CNN, a assisté jeudi soir au dîner d’État Trump-Xi .

Des critiques ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que CBS News, propriété de Paramount, adapte sa couverture médiatique pour favoriser Trump, bien qu’Ellison ait promis de créer un comité chargé de veiller à l’indépendance éditoriale tant pour CBS que pour CNN dans le cadre de l’accord.