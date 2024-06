Les cessions de fonds de commerce en légère baisse en 2023 (Altarès)

(AOF) - Les ventes et cessions de fonds de commerce marquent le pas en 2023 (-2,5% à 30 920 échanges), après la forte hausse de 2022, annonce Altarès sur la base de son étude "Ventes et cessions d’entreprises en France. Le cabinet souligne que "le prix moyen" "en hausse de 13,3 %" à 244 300 euros, "bat de nouveaux records, tiré par les ventes de supermarchés". Le prix de vente moyen des supermarchés double en un an et dépasse le million d’euros. La restauration est toujours en tête des échanges, le secteur CHR (Café, Hôtellerie, Restauration) "concentre le quart des opérations".

Les supermarchés avec 312 cessions affichent la plus forte hausse en nombre de transactions (+18,2%) et devancent les concessionnaires automobiles qui (305 opérations ,+17,3%). Inversement la boulangerie et la coiffure sont en "net recul".