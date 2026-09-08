Les centres de données malaisiens consomment davantage d'électricité alors que les températures grimpent en flèche

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par Ashley Tang

Les centres de données malaisiens consomment davantage d'électricité à mesure que les températures augmentent, ce qui laisse au gouvernement un déficit de capacité de 9 gigawatts alimenté au gaz à combler d'ici 2032, ont déclaré mardi des responsables.

La part des centres de données dans la consommation totale d’électricité a atteint un niveau record de 9,3 % au cours de la deuxième semaine d’août, contre une moyenne de 7 % cette année, a déclaré mardi la directeur général de la Commission de l’énergie, Siti Safinah Salleh.

« Avec la hausse des températures, les systèmes de refroidissement nécessitent beaucoup plus d’énergie », a-t-elle déclaré mardi.

Alors que la Malaisie, pôle de centres de données connaissant la plus forte croissance de la région, abandonne progressivement l’électricité produite à partir du charbon, ce pays d’environ 35 millions d’habitants devra augmenter sa capacité de production au gaz de 9 GW d’ici 2032, a déclaré le ministre de l’Économie, Akmal Nasir.

La Malaisie prévoit de mettre hors service ses dernières centrales à charbon d’ici 2044, a déclaré Akmal aux journalistes lors d’une conférence de la Commission de l’énergie.

La Malaisie attire des milliards de dollars d’investissements de la part de grandes entreprises technologiques mondiales, notamment Amazon et Microsoft, en tirant parti de ses réserves de gaz nationales pour répondre à la demande croissante d’électricité cette année et contrer le déclin régional de l’ de la production au gaz, alors que la guerre en Iran freine les importations de gaz naturel liquéfié.

Toutefois, aucune nouvelle centrale au gaz ne devant entrer en service cette année ni l’année prochaine, la Malaisie va « optimiser » son parc actuel pour répondre à la hausse de la demande jusqu’à fin 2027, a déclaré Mme Salleh, sans fournir plus de détails.

Mme Salleh a indiqué que la commission de l’énergie ne prévoyait pas que la canicule persiste au-delà du début du mois de septembre, ce qui, selon elle, avait entraîné une hausse de la consommation d’électricité.

« En raison de la canicule, le niveau d'eau de nos barrages hydroélectriques est également très bas », a-t-elle ajouté.