Les centres commerciaux de plein air de FREY confirment leurs excellentes performances

Le succès du modèle de centres commerciaux de plein air développé par FREY se confirme à fin septembre avec des indicateurs opérationnels et financiers consolidés particulièrement bien orientés, notamment :

• un recouvrement des loyers proche des niveaux d’avant crise du Covid-19. Le taux d’encaissement des loyers sur les 9 premiers mois de l’exercice 2021 atteint 90,4% à date de publication, répartis comme suit :

o 94,1% pour le 1er trimestre (contre 93% publié le 23 septembre 2021) ;

o 83,4% pour le 2ème trimestre (contre 76% publié le 23 septembre 2021). L’amélioration de ce taux ne prend pas en compte le dispositif de prise en charge des loyers par l’Etat français, désormais validé par la Commission européenne, et pour lequel la publication du décret d’application ne devrait plus tarder ;

o et 93,9% pour le 3ème trimestre ;



• une dynamique de commercialisation soutenue permettant de conserver un taux de vacance EPRA extrêmement bas à 2,2% :

o 7,0 M€ de loyers ont été signés sur le patrimoine en exploitation depuis le début de l’exercice (6,6 M€ en part du Groupe) ;

o et notamment auprès de nouvelles enseignes séduites par le format Shopping Promenade : Pitaya, Starbucks, Skechers, Jott, Tesla, Pokawa… à Strasbourg et Claye-Souilly.



