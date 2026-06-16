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Les candidats-vaccins contre le virus Ebola Bundibugyo pourraient faire l'objet d'essais cliniques de phase 1 dès le mois de juillet
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle publication pour corriger une faute de frappe dans le nom du pays)

Les principaux candidats-vaccins développés par l’université d’Oxford et Moderna MRNA.O contre le virus Ebola Bundibugyo, ce virus mortel qui a ravagé l’est de la République démocratique du Congo, pourraient entrer en phase 1 d’essais cliniques dès juillet, ⁠et des essais sur le terrain pourraient être menés d’ici quelques mois, a déclaré mardi Richard Hatchett, directeur de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies.

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