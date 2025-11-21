Les candidats à la reprise de Warner Bros Discovery sont confrontés à une série de risques politiques et réglementaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dawn Chmielewski et Chris Sanders

Paramount Skydance PSKY.O , Comcast

CMCSA.O et Netflix NFLX.O sont candidats au rachat de Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté Reuters jeudi, mais l'offre de chaque société fait face à ses propres risques politiques et réglementaires. Les facteurs à surveiller comprennent les déséquilibres de parts de marché que chaque soumissionnaire pourrait apporter, les investisseurs et les commentaires publics du président américain Donald Trump ou de son administration sur chaque société.

La Maison Blanche n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire.

Risque politique

Paramount Skydance: Paramount pourrait avoir une longueur d'avance en raison de ses relations avec la Maison-Blanche et de l'argent considérable que la deuxième personne la plus riche du monde, Larry Ellison, peut fournir à Warner Bros Discovery pour conclure l'opération. Son fils, David Ellison, directeur général de Paramount, bénéficie des faveurs de M. Trump, ce qui pourrait contribuer à aplanir les obstacles réglementaires. Les sénateurs démocrates Elizabeth Warren, Bernie Sanders et Richard Blumenthal craignent que l'approbation de l'opération ne soit entachée de favoritisme politique, citant le don de 16 millions de dollars fait par Paramount Global à la bibliothèque présidentielle de M. Trump. Le paiement, effectué avant la fusion avec Skydance relatif qui a placé M. Ellison à la tête de la société de médias, a permis de régler un procès intenté par M. Trump aux modifications apportées à une interview accordée à l'émission "60 Minutes".

Toutefois, si l'offre inclut des investisseurs étrangers, l 'importance de leur participation potentielle pourrait déclencher un examen par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis. La fusion des réseaux de télévision par câble de Paramount et de Warner Bros pourrait susciter des inquiétudes quant à la concentration du marché de la part du ministère de la justice.

En dehors des États-Unis, les régulateurs pourraient également intervenir dans le cadre des régimes d'investissement direct étranger, tandis que les autorités européennes examineraient les règles relatives à la pluralité des médias compte tenu de la combinaison de CNN et de CBS.

Comcast: Le géant du câble basé à Philadelphie est confronté à un climat politique différent. M. Trump a dénigré à plusieurs reprises l'entreprise à propos de la couverture de son second mandat par son unité NBC, l'appelant "Concast", et a critiqué son président Brian Roberts.

Cette hostilité pourrait compliquer la position du ministère de la justice, même si toute opposition devrait être fondée sur la loi et les préoccupations en matière de concurrence plutôt que sur les préférences de la Maison-Blanche.

Le ministère de la justice a tenté de bloquer l'acquisition par AT&T de Time Warner pour 85,4 milliards de dollars, dont CNN a suscité l'ire de M. Trump lors de son premier mandat à la Maison Blanche. Un juge fédéral a finalement ouvert la voie à l'opération en 2018.

Netflix:

Le leader du streaming a ses propres luttes politiques potentielles. En octobre 2025, le Pentagone a critiqué "Boots", une série sur un marine homosexuel, selon le Hollywood Reporter. "Nous ne compromettrons pas nos normes pour satisfaire un agenda idéologique, contrairement à Netflix dont les dirigeants produisent et nourrissent constamment leur public et leurs enfants d'ordures obscènes", a déclaré un représentant du ministère de la défense. Avant même que les offres ne soient déposées, le sénateur républicain Roger Marshall et le représentant Darrell Issa ont prévenu qu'en permettant à Netflix de prendre le contrôle de la société, ils lui céderaient les droits sur le contenu de HBO Max et de Warner Bros, ce qui, selon eux, pourrait entraîner une hausse des prix et une réduction du choix pour les consommateurs.

La position dominante sur le marché est toutefois une question d'appréciation. Selon Nielsen, YouTube représente plus de téléspectateurs aux États-Unis que son plus proche rival, Netflix.

Risque en matière de concurrence et d'antitrust

Compte tenu des pratiques antérieures, le ministère de la justice serait probablement chargé de la surveillance antitrust de tout accord. Warner Bros Discovery ne détient pas d'actifs dans le secteur de la télévision et, par conséquent, le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, ne serait probablement pas compétent.

Paramount Skydance: Une fusion avec Warner Bros Discovery réunirait deux grands studios hollywoodiens, deux plateformes de diffusion en continu (HBO Max et Paramount+) et deux entreprises d'information (CNN et CBS). Les exploitants s'inquiéteront probablement du nombre de films qui arriveront dans les salles, Comscore estimant que l'entité fusionnée contrôlerait 32 % du box-office américain et canadien, sur la base des recettes de 2025.

La communauté créative pourrait également être confrontée à une réduction des possibilités d'emploi s'il y a moins de films ou si, par exemple, CBS News et CNN étaient combinés. La concentration des droits sportifs - CBS et TNT sous un même toit - pourrait entraîner une hausse des prix pour les consommateurs.

Comcast:

La fusion d'Universal Pictures et de Warner Bros Studios créerait une puissance cinématographique encore plus grande, représentant plus de 43 % du box-office nord-américain, selon Comscore. Ce niveau de part de marché pourrait alarmer les régulateurs et les exploitants de salles, en soulevant des questions sur la diminution des opportunités pour les cinéastes et les talents.

Le ministère de la justice devra évaluer si une telle consolidation nuit à la concurrence dans le domaine de la distribution en salle. Au cours du premier mandat de M. Trump, le ministère de la justice a approuvé une opération de taille similaire - l'acquisition de 21st Century Fox par Walt Disney

DIS.N , qui a réuni deux studios de cinéma qui représentaient à l'époque 38 % du box-office national, selon Comscore.

Netflix:

L'offre du leader de la diffusion en continu n'affecterait pas les sorties en salle, mais remodèlerait le marché de la vidéo par abonnement. (Netflix continuera à distribuer des films dans les salles de cinéma, a déclaré une source au fait du dossier, confirmant un rapport de Bloomberg). L'ajout des 128 millions d'abonnés de HBO Max aux plus de 300 millions d'abonnés de Netflix créerait un acteur redoutable.

Les régulateurs pourraient se demander si une telle échelle limite le choix des consommateurs, bien que la définition du marché soit contestée: YouTube, TikTok et d'autres plateformes commandent un temps de visionnage important. Le ministère de la justice devra décider si la position dominante de Netflix constitue une menace pour la concurrence ou si elle reflète simplement l'évolution des habitudes des consommateurs.