Les candidats à la mairie de Paris débattront le 4 mars sur LCI

PARIS, 21 février (Reuters) - Les principales têtes de liste en campagne pour les élections municipales à Paris débattront en direct mercredi 4 mars prochain sur LCI en partenariat avec RTL et 20 Minutes, annonce vendredi la chaîne d'information en continu. Programmée entre 20h45 et 23h00, l'émission animée par David Pujadas sera l'unique confrontation télévisée entre les principaux candidats avant le premier tour de scrutin, fixé au 15 mars. La maire socialiste sortante, Anne Hidalgo, fera face à David Belliard (EELV), Agnès Buzyn (LaRem), Rachida Dati (LR), Serge Federbusch (soutenu par le RN), Danielle Simonnet (LFI) et Cédric Villani ("Marcheur" dissident). La campagne municipale parisienne a été bouleversée par le retrait de Benjamin Griveaux, qui avait été investi par La République en Marche, et son remplacement le week-end dernier par l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn. (version française Henri-Pierre André)

