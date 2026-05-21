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Les calculs de Grok sur SpaceX : on additionne des fusées, on multiplie par l'optimisme, et on retient le trillion
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 20:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout au blog en direct sur les marchés)

* Les indices boursiers américains progressent; le Dow Jones enregistre la plus forte hausse

* Le secteur des biens de consommation de base enregistre la plus forte baisse parmi les secteurs du S&P; celui des matériaux arrive en tête des hausses

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,04 %

* Le dollar et l'or progressent, le bitcoin recule; le brut perd plus de 1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans grimpe à environ 4,56 %

LES CALCULS DE GROK SUR SPACEX: AJOUTEZ DES FUSÉES, MULTIPLIEZ PAR L'OPTIMISME, ET VOUS OBTENEZ LE TRILLION

Quelle est la valeur de SpaceX? Demandez à différents agents d'IA ou à de grands modèles linguistiques (LLMs) et vous obtiendrez des réponses différentes, en particulier de la part de Grok, l'IA d'Elon Musk.

SpaceX a dévoilé mercredi son dossier d'introduction en bourse, révélant aux investisseurs à quel point Musk perd de l'argent dans l'IA tout en misant l'avenir de l'entreprise sur la transformation du fabricant de fusées en une puissance de l'IA. SpaceX vise une valorisation cible de 1.750 milliards de dollars qui éclipserait l'introduction en bourse de Saudi Aramco en 2019, qui avait établi un record pour la plus grande introduction en bourse au monde lors de son entrée à la Bourse de Riyad avec une valeur de 1.700 milliards de dollars .

Bien que Starlink ait généré un bénéfice d'exploitation de 1,19 milliard de dollars au premier trimestre, cela n'a pas suffi à empêcher l'entreprise d'enregistrer une perte d'exploitation totale de 1,94 milliard de dollars pour un chiffre d'affaires de 4,69 milliards de dollars. Starlink représente la majeure partie du chiffre d'affaires de SpaceX, mais son chiffre d'affaires moyen par utilisateur est en baisse.

Nous avons soumis le formulaire S-1 de SpaceX à trois LLM et avons demandé à chacun d'estimer la valeur de SpaceX. Voici les résultats:

Grok de SpaceX: 1.400 à 1.800 milliards de dollars

“La valorisation de 1.400 à 1.800 milliards de dollars de SpaceX pour son introduction en bourse repose sur un multiple de 75 à 95 fois son chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars prévu pour 2025, grâce à la croissance de Starlink, à sa position dominante dans le domaine des fusées et au potentiel de l'IA et de l'espace.”

Gemini d'Alphabet: 530 à 695 milliards de dollars

“L'estimation applique un multiple de 7 à 26 fois le chiffre d'affaires aux indicateurs de lancement et de Starlink de SpaceX, tout en reprenant une valorisation privée de 250 milliards de dollars pour son segment IA récemment intégré.”

Claude d'Anthropic: 106 milliards de dollars

“En évaluant Starlink à 15 fois ses 7,2 milliards de dollars de bénéfices annuels en trésorerie, et en appliquant des multiples de chiffre d'affaires standard aux divisions déficitaires de lancement de fusées et d'IA, la valeur des capitaux propres de SpaceX s'établit à environ 106 milliards de dollars après déduction de sa dette nette de 13 milliards de dollars.”

(Noel Randewich)

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1 commentaire

  • 19:12

    LOL PENCEOui mais 'faudra payer.

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