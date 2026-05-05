Les Caisses d'Epargne et Banques Populaires soutiennent BPCE au premier trimestre

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe bancaire français BPCE a publié mardi un bénéfice net en forte hausse de 21%, à 1 milliard d'euros, porté ses deux réseaux de banque de détail, les Caisses d'épargne et les Banques Populaires.

"Nous publions des résultats du premier trimestre 2026 qui confirment la trajectoire à la fois de croissance et de performance du groupe", a déclaré à l'AFP le président du directoire Nicolas Namias.

Le produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, est en hausse de 7% à près de 6,8 milliards d'euros.

La banque de détail a fait bonne figure entre janvier et mars: les Caisses d'épargne et les Banques populaires font jeu égal, avec un bénéfice net de 358 millions d'euros chacune, soit respectivement +70% et +52% sur un an.

La banque dite "de proximité" chez BPCE a par ailleurs vu son stock de clients actifs gonfler de 21.000 clients au début d'année, et fait état d'une hausse du volume des crédits et des dépôts.

"Nous faisons le choix, nous, de la croissance en France, et nous allons maintenir et développer cette orientation, elle est très importante", a souligné M. Namias.

La division "Global financial services", qui regroupe les métiers dits "mondiaux" issus de la banque Natixis, comme la banque de financement et d'investissement, affiche un bénéfice net de 432 millions d'euros, en hausse de 4%, pour un PNB quasi stable.

Le groupe a annoncé la mise en réserve de plus de 70 millions d'euros au titre d'une potentielle hausse des défauts de ses clients du fait du contexte économique actuel, perturbé par la guerre au Moyen-Orient.

Engagé dans un plan stratégique de diversification, BPCE a par ailleurs bouclé jeudi dernier l'acquisition de la banque portugaise Novobanco, achetée pour 6,7 milliards d'euros.

Novobanco devrait apporter sur l'année une contribution au résultat de l'ordre de 300 millions d'euros, selon le groupe bancaire.

BPCE est le dernier groupe bancaire français à publier ses résultats du premier trimestre, après BNP Paribas (3,2 milliards d'euros de bénéfice net entre janvier et mars), Crédit Agricole (2,1 milliards d'euros) et Société Générale (1,7 milliard d'euros).