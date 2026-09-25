Les cabinets d'avocats se disputent les talents du secteur technologique dans la course à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article du 24 septembre avec un commentaire de Seyfarth au paragraphe 20)

par Sara Merken

("Billable Hours" est la chronique hebdomadaire de Reuters consacrée aux avocats et à l'argent. Veuillez envoyer vos informations ou suggestions à )

Alors que les grandes entreprises et les start-ups se livrent à une course effrénée pour recruter des ingénieurs et des data scientists afin d’alimenter le boom de l’IA, David Wang espère, quant à lui, attirer des technologues vers son cabinet d’avocats.

Cooley, où M. Wang occupe le poste de directeur de l’innovation, recrute pour plus d’une douzaine de postes dans le domaine des hautes technologies, dans un contexte où les grands cabinets d’avocats intensifient leurs efforts en matière d’IA. Le cabinet basé à Palo Alto a dévoilé ce mois-ci une nouvelle filiale qu’il décrit comme une "société d’intelligence artificielle détenue par le cabinet", Cooley AI, chargée de développer des outils internes pour ses avocats et de repenser la manière dont il fournit ses services juridiques.

M. Wang a déclaré que Cooley AI serait gérée comme une start-up tout en étant intégrée au processus décisionnel du cabinet d’avocats, une combinaison qui, selon lui, pourrait séduire les experts en IA et autres spécialistes à la recherche d’un emploi leur permettant d’appliquer directement leurs compétences à des défis juridiques.

"On recherche des personnes désireuses de travailler sur des problèmes vraiment complexes et à la pointe de la technologie, ce qu’un cabinet d’avocats a du mal à promettre", a-t-il déclaré.

L’argument de vente auprès des talents techniques et juridiques est que Cooley AI offre "le meilleur des deux mondes", a expliqué M. Wang, en associant les nouvelles recrues aux activités du cabinet tout en leur proposant un travail enrichissant sur des questions de pointe en matière d’IA.

Le lancement de Cooley AI a coïncidé avec l’annonce faite par le cabinet le 17 septembre d’un produit développé en collaboration avec OpenAI pour aider les entreprises à entrer en bourse, destiné à être utilisé par les avocats du cabinet dans le cadre de leurs missions auprès des clients.

Cette annonce a coïncidé avec la publication par OpenAI d’une version de sa dernière technologie d’IA, GPT-6 Astra, spécialement adaptée au secteur juridique. Selon OpenAI, cette technologie est conçue pour aider les cabinets d’avocats et les éditeurs de logiciels juridiques à mener des recherches, à rédiger des avis et à développer des applications sur mesure pour les avocats. OpenAI a également indiqué collaborer avec d’autres grands cabinets d’avocats, notamment Ropes & Gray et Sullivan & Cromwell, sur de nouveaux outils.

Partout, les cabinets d’avocats recrutent des technologues et des stratèges pour renforcer leurs équipes dédiées à l’IA et aux technologies. Covington & Burling; Cravath, Swaine & Moore; Latham & Watkins; Kirkland & Ellis; McGuireWoods; Mayer Brown et White & Case font partie des cabinets qui publient actuellement des offres d’emploi liées à l’IA sur LinkedIn. Les salaires varient selon les postes, un cabinet proposant jusqu’à 438.000 dollars pour un directeur de l’IA appliquée.

Cooley, connu pour ses activités de conseil auprès d’entreprises des secteurs de la technologie et des sciences de la vie, recrute actuellement pour 14 postes au sein de Cooley AI, notamment des ingénieurs seniors. Au moins quatre recrues ont déjà rejoint l’équipe, dont certaines provenaient d’autres cabinets d’avocats, selon des publications sur LinkedIn.

M. Wang a indiqué que Cooley AI venait d’embaucher un ingénieur issu d’Adobe et que d’autres recrutements étaient en cours auprès de grandes entreprises technologiques et de start-ups.

Il n’a pas souhaité s’exprimer sur la rémunération des nouvelles recrues, mais a déclaré que "le prix du marché est le prix du marché. Nous comptons être compétitifs."

Les fourchettes salariales annoncées par le cabinet sur LinkedIn incluent notamment 220.000 à 250.000 dollars pour un ingénieur senior en données d’IA. Cette rémunération serait à peu près équivalente au salaire d’un avocat en première année chez Cooley et dans d’autres grands cabinets.

La course entre les cabinets d’avocats pour intégrer l’IA a conduit certains d’entre eux à rendre publiques leurs dépenses dans ce domaine. En mai, Kirkland & Ellis a annoncé son intention de consacrer 500 millions de dollars de son chiffre d’affaires au développement d’une plateforme d’IA sur mesure au cours des trois à quatre prochaines années. Le cabinet spécialisé dans les dommages corporels Morgan & Morgan s’est engagé à investir au moins 1 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie, a-t-il déclaré ce mois-ci.

Cooley n’a pas souhaité s’exprimer sur l’ampleur de son investissement dans Cooley AI.

Parallèlement, certains cabinets d’avocats voient leurs avocats partir vers des entreprises spécialisées dans l’IA. Quarante-six avocats issus des 200 cabinets ayant généré le plus de chiffre d’affaires aux États-Unis au premier semestre 2026 ont rejoint des entreprises telles que Harvey, Anthropic et OpenAI, selon un rapport publié jeudi par la société d’analyse juridique Firm Prospects.

SEYFARTH POURSUIVI EN JUSTICE APRÈS AVOIR RÉVÉLÉ UNE FAILLE DE SÉCURITÉ

Le cabinet d’avocats Seyfarth Shaw a été poursuivi en justice jeudi par un ancien employé d’un de ses clients, qui affirme qu’un incident de cybersécurité récemment révélé a exposé des informations personnelles sensibles appartenant à plus de 56.000 personnes.

Le recours collectif proposé a été déposé devant le tribunal fédéral de Chicago peu après que le cabinet eut signalé la faille aux autorités de régulation de l’État. Le plaignant est un ancien employé de AAA Mountain West Group, selon la plainte.

Le cabinet, fondé à Chicago, a déclaré jeudi dans un communiqué: "Il n’y a pas eu de logiciel malveillant et notre réseau ainsi que nos systèmes n’ont pas été compromis." Le cabinet a précisé: "Une personne se faisant passer pour notre service d’assistance informatique a ciblé un seul employé, et un nombre limité de documents a été envoyé vers un compte de messagerie non autorisé."

3M CONDAMNÉE À VERSER 296.000 DOLLARS AUX AVOCATS DE L'ILLINOIS DU CABINET DICELLO LEVITT

Une juge fédérale de l’Illinois a condamné la société 3M à verser près de 296.000 dollars d’honoraires d’avocat au cabinet DiCello Levitt, qui représente l’État sur la base d’un honoraire conditionnel dans le cadre d’un procès portant sur une allégation de contamination par des "substances chimiques persistantes". La juge fédérale de district Sara Darrow , siégeant au tribunal fédéral de Rock Island, dans l’Illinois, a statué que les avocats rémunérés à l’honoraire conditionnel pouvaient percevoir des honoraires pour le travail lié à la tentative infructueuse de 3M de faire transférer l’affaire d’un tribunal d’État vers un tribunal fédéral.

La juge a accordé à DiCello Levitt la somme de 295.933 dollars pour environ 285 heures de travail consacrées à ce litige. Mme Darrow a indiqué que les tribunaux relevant de la 7e cour d’appel fédérale avaient autorisé de telles indemnités, même si la cour d’appel elle-même ne s’était pas directement prononcée sur la question.

L’État de l’Illinois a poursuivi 3M en 2022 pour une contamination présumée de l’eau potable, du sol et de l’air. 3M a nié toute faute et a fait appel de la décision, renvoyant l’affaire devant le tribunal d’État de l’Illinois. L’entreprise s’est opposée au recouvrement des honoraires par l’État. 3M et le bureau du procureur général de l’Illinois n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Au programme de Billable Hour cette semaine…

-- À l’ère de l’IA, les cabinets d’avocats accordent une importance accrue à l’approche axée sur le développement de relations, qu’ils considèrent comme un avantage concurrentiel clé, écrit notre chroniqueuse Sara Randazzo.

-- Le cabinet d’expertise comptable national Sorren, soutenu par des fonds d’investissement privés, a annoncé avoir lancé un cabinet d’avocats affilié, dernier exemple en date de l’expansion des cabinets d’expertise comptable vers les services juridiques.

-- L’ancien avocat vedette de la Cour suprême, Tom Goldstein, restera en détention pendant qu’il fait appel de sa condamnation par un tribunal fédéral pour des délits fiscaux et autres fraudes.

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