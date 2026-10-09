Les cabinets d'avocats accordent à leurs avocats un répit dans leur routine de facturation pour leur permettre de tester l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur le programme de Ropes & Gray au paragraphe 5)

par Sara Merken et David Thomas

("Billable Hours" est la chronique hebdomadaire de Reuters consacrée aux avocats et à l'argent. Veuillez envoyer vos informations ou suggestions à D.Thomas@thomsonreuters.com)

Alors que Ropes & Gray intensifie son utilisation de l’IA, le cabinet d’avocats a déclaré que ses plus de 1 000 collaborateurs et conseillers peuvent désormais comptabiliser jusqu’à 100 heures d’expérimentation et de formation à l’IA dans le cadre de leurs objectifs annuels de facturation.

Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre d’une initiative de formation à l’IA à l’échelle du cabinet en place depuis le printemps, vient compléter la décision prise l’année dernière par le cabinet d’autoriser les collaborateurs de première année à consacrer jusqu’à 20 % de leurs heures facturables obligatoires – soit près de 400 heures – à la formation et aux simulations en IA.

Tous les collaborateurs de première année du cabinet Ropes, fondé à Boston, ont participé à ce programme, que le cabinet a qualifié de "grand succès", a déclaré Patrick Ryan, son directeur de l’innovation en gestion des connaissances.

Un porte-parole de Ropes a indiqué que le cabinet avait "consacré plus de 35 000 heures de travail d’avocats à l’IA cette année" dans le cadre de ce programme de crédits horaires.

Les cabinets d’avocats ont recours à des objectifs horaires pour s’assurer que leurs avocats sont occupés, évaluer leur productivité et attribuer des primes. Consacrer une partie de ces heures à des tâches non liées aux clients est un signe supplémentaire de l’investissement du secteur juridique dans l’IA, que les cabinets utilisent pour accélérer le travail juridique et rationaliser leurs opérations commerciales.

Deux collaborateurs de Ropes ont déclaré à Reuters que ce programme de crédits leur offrait la flexibilité nécessaire pour tester des outils d’IA, même lorsque ceux-ci ne peuvent pas être facturés directement aux clients.

Kevin Schoonveld, collaborateur new-yorkais spécialisé depuis neuf ans dans le financement de la dette d’ , a déclaré qu’ apprendre à utiliser des invites donnant des résultats précis prend du temps, que des collaborateurs très occupés seraient autrement moins enclins à y consacrer.

"Lorsque l’on commence à s’essayer à ces outils d’IA, on y consacre beaucoup de temps sans constater, dans un premier temps, de gains d’efficacité significatifs", a-t-il déclaré.

D’autres cabinets accordent également des crédits d’heures facturables limités pour le travail utilisant l’IA qui n’est pas directement destiné aux clients.

Chez Akerman, les avocats peuvent, depuis le avril, obtenir des crédits pour des projets liés à l’IA qui "apportent une réelle valeur ajoutée" au cabinet, a déclaré le président Scott Meyers.

Il a expliqué que le cabinet publiait des missions liées à l’IA sur un portail interne afin que les collaborateurs puissent les accepter ou proposer leurs propres projets. Jusqu’à présent, les projets menés par les collaborateurs ont notamment consisté à développer un agent IA chargé d’examiner des contrats de construction et à tester des outils de recherche basés sur l’IA afin d’identifier les cas où ils avaient produit des résultats inexacts, a-t-il précisé.

"Nous comprenons qu’il puisse y avoir une certaine réduction des heures facturables" du fait que l’IA est capable de prendre en charge davantage de travail, a déclaré M. Meyers. Mais il a ajouté que cela ne devrait pas, à lui seul, justifier une réduction des effectifs de collaborateurs, et le programme de crédits contribuant à répondre aux préoccupations des collaborateurs concernant l’impact de l’IA sur le temps qu’ils facturent.

"Si nous devons trouver d’autres moyens d’occuper ce temps, je pense que ce sera grâce à cette combinaison d’heures facturables et d’heures donnant droit à des crédits", a-t-il déclaré. Comme dans la plupart des grands cabinets, des crédits d’heures facturables sont également attribués pour le travail pro bono.

Chez Ropes & Gray, les crédits liés à l’IA s’inscrivent dans un programme plus large de formation et de développement professionnel destiné à tous les avocats du cabinet. Les avocats suivent des modules de formation pour apprendre à appliquer l’IA au travail avec les clients et sont ensuite encouragés à développer des outils ou des processus internes basés sur l’IA, a expliqué Ryan.

Le cabinet intègre également l’ IA comme sujet dans les entretiens annuels d’évaluation des avocats, mais pas dans le but de les pénaliser, a précisé Amy Ross, directrice des ressources humaines juridiques du cabinet.

"Dans la mesure où nous constatons que certains ne l’utilisent pas, nous souhaitons également aborder cette question", a-t-elle déclaré.

KIRKLAND RENFORCE LA CONFIDENTIALITÉ DE SES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Kirkland & Ellis, le cabinet d’avocats américain générant le plus de chiffre d’affaires, a annoncé qu’il ne communiquerait plus ses résultats financiers annuels à The American Lawyer.

Le cabinet, dont le chiffre d’affaires a dépassé les 10 milliards de dollars l’année dernière, a déclaré mercredi dans une lettre adressée à la rédaction de cette revue spécialisée que "la publication de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices n’apporte aucune valeur significative à nos clients et ne reflète pas de manière adéquate la qualité des services juridiques de notre cabinet".

Il a ajouté que la publication de ses données financières à des fins de classement "pourrait privilégier les indicateurs quantitatifs au détriment des atouts qualitatifs", tels que la qualité de ses services juridiques, selon la lettre, à laquelle Reuters a eu accès.

The American Lawyer publie chaque année la liste des 200 cabinets d’avocats les plus performants et les plus rentables du pays. Kirkland, porté en partie par ses activités dans le domaine du capital-investissement et de la restructuration, occupe la première place du classement en termes de chiffre d’affaires depuis 2017.

Le chiffre d’affaires de Kirkland a atteint 10,56 milliards de dollars en 2025, tandis que le bénéfice moyen par associé actionnaire s’est élevé à 11,1 millions de dollars. Le cabinet dispose d’un système de partenariat à plusieurs niveaux dans lequel un nombre important d’associés ne détiennent pas de participation traditionnelle au capital.

Également dans le viseur de Billable Hours cette semaine...

--Le service juridique d’AT&T a cessé de rémunérer des cabinets d’avocats pour traiter de nombreuses missions courantes habituellement confiées à des avocats juniors, et fait désormais appel à une équipe interne utilisant l’intelligence artificielle, rapporte la chroniqueuse de Reuters Sara Randazzo . Le directeur juridique d’AT&T a déclaré que sa liste d’une trentaine de cabinets d’avocats externes pourrait se réduire à l’avenir.

--L’administration du président Donald Trump se bat devant un tribunal fédéral pour permettre à l’EEOC de ne pas divulguer au public des informations concernant ses enquêtes menées l’année dernière sur les pratiques d’embauche de certains grands cabinets d’avocats américains. L’administration conteste une action en justice concernant l’accès à ces dossiers et affirme qu’une grande partie des informations doit rester confidentielle.

--L’université de Cornell a engagé Sally Yates , qui a occupé le poste de procureure générale adjointe des États-Unis de 2015 à 2017, pour mener une enquête interne sur la manière dont elle a traité les allégations d’une étudiante affirmant avoir été victime d’un viol collectif, une affaire qui a suscité une attention croissante et déclenché des manifestations étudiantes au sein de cette université de l’Ivy League.

Pour en savoir plus:

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