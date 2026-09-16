Les Bourses progressent à mi-séance, la Fed attendue au tournant

PHOTO D'ARCHIVE : Un panneau indiquant « Wall Street » est visible à l'extérieur de la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent mercredi à mi-séance, dans ‌un contexte attentiste avant la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux, tandis qu'une légère baisse des cours du pétrole apporte un peu de répit face aux vives craintes d'inflation. Les futures sur indices new-yorkais ​signalent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones, de 0,22% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,44% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,45% à 8.126,38 points vers 10h53 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,26% et à Londres, le FTSE 100 gagne de 0,59%.

L'indice EuroStoxx 50 avance de 0,46%, le FTSEurofirst 300 de 0,53% et le Stoxx 600 de 0,51%.

La banque centrale américaine devrait ​annoncer ce mercredi une hausse de 25 points de base de son taux d'intérêt, la première depuis 2023, après que l'inflation persistante et un marché du travail suffisamment solide ont conduit les acteurs du marché à revoir rapidement leurs prévisions en l'espace de quelques jours.

Selon l'outil ​FedWatch du CME Group, les marchés estiment à 92,5% la probabilité d'une hausse, contre 61,2% il y a ⁠seulement une semaine.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, irait ainsi à l'encontre du souhait maintes fois exprimé par le locataire de la Maison blanche, Donald Trump, de voir les taux ‌reculer, à un moment où les marchés sont particulièrement soucieux de s'assurer de l'indépendance de la banque centrale vis-à-vis du pouvoir politique.

"Pour lui, relever les taux dès maintenant est une question de crédibilité. S'il ne le fait pas ce soir, cela pourrait nuire à la crédibilité de la Fed, à son indépendance et au marché ​boursier", avertit Michaël Nizard, responsable des stratégiste chez Edmond de Rothschild Asset Management ‌à Paris.

La politique monétaire est le sujet phare de la semaine sur les marchés, car, outre la Fed, des décisions sont également attendues ⁠de la part de la Banque d'Angleterre (BoE), jeudi, et de la Banque du Japon (BoJ), vendredi, alors que les responsables des banques centrales adoptent une attitude plus ferme face à l'inflation provoqué par le conflit au Moyen-Orient.

Au Royaume-Uni, les prix ont accéléré sur un an en août pour atteindre leur plus haut niveau sur les cinq derniers mois, à 3,1%, mais ces chiffres ne devraient pas trop influencer les prévisions selon lesquelles ⁠la BoE maintiendra ses taux inchangés ce ‌mois-ci, avant de les relever à deux reprises d'ici la fin de l'année.

Les cours du pétrole offrent en outre un léger répit mercredi, les informations selon lesquelles ⁠l'Arabie saoudite proposait des cargaisons supplémentaires de brut via Oman et l'augmentation surprise des stocks aux États-Unis ayant quelque peu apaisé les craintes concernant l'ampleur des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient.

LES VALEURS À SUIVRE À ‌WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

A Paris, le fabricant français de matériaux pour semi-conducteurs Soitec grimpe de plus de 12% après que JP Morgan a relevé sa recommandation sur la valeur, estimant ⁠que les perspectives de son activité de photonique sur silicium l'emportent désormais sur les inquiétudes persistantes liées à la faiblesse des marchés de ⁠la téléphonie mobile.

Vallourec, qui a annoncé un contrat auprès ‌de l'entreprise parapétrolière Subsea7, gagne 5,6%.

L'automobile est à la traîne par rapport aux autres secteurs du Stoxx (-1,07%), Renault reculant de 4,2% et Stellantis de 2,3%.

TAUX Les rendements obligataires se stabilisent mercredi à des niveaux proches ​de leurs pics de près de deux décennies, dans un contexte marqué par les anticipations d'une politique monétaire plus ‌restrictive de la part des banques centrales et par les inquiétudes liées à la dette publique.

Aux Etats-Unis, en attendant la Fed, le rendement des Treasuries à dix ans est quasi inchangé à 4,9897% après avoir franchi lundi le seuil des 5% ​et atteint mardi un plus haut depuis mi-2007.

Le rendement du titre à deux ans recule légèrement à 4,6549%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans s'affiche en petite baisse à 3,5339% après avoir connu la veille un plus haut depuis juin 2009. Le deux ans est stable à 3,2360%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans s'établit à 4,4970%, proche d'un pic de ⁠18 ans.

La croissance des salaires dans la zone euro a par ailleurs continué de ralentir au cours du dernier trimestre, alors même que l'inflation s'accélérait, et les accords salariaux négociés ne laissent entrevoir qu'une légère reprise l'année prochaine, ce qui pourrait rassurer les responsables de la Banque centrale européenne (BCE).

Francfort a relevé ses taux d'intérêt la semaine dernière, pour la deuxième fois depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

CHANGES Sur le marché des changes, et attendant également la Fed, le dollar évolue sur de faibles variations (+0,08%) face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,08% à 1,1534 dollar.

PÉTROLE

Le Brent recule de 1,02% à 107,64 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,97% à 103,74 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Prix à l'importation août +0,4% -0,4%

- sur un an n.d. +6,0%

USA 12h30 Ventes au détail août +0,8% -0,6%

- sur un an n.d. +5,01%

(Certaines données peuvent accuser ​un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)