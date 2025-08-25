Les bourses pressent les régulateurs de sévir contre les "actions tokenisées"

Le groupe des bourses de valeurs s'inquiète des actions tokenisées

Selon la WFE, ces titres ne présentent pas les mêmes garanties que les titres traditionnels

Les régulateurs devraient appliquer les règles en matière de valeurs mobilières aux actions tokenisées - WFE

Un groupe représentant les plus grandes bourses du monde a appelé les régulateurs de valeurs mobilières à sévir contre les actions dites "tokenisées", arguant que les jetons basés sur la blockchain créent de nouveaux risques pour les investisseurs et pourraient nuire à l'intégrité du marché, selon une lettre vue par Reuters.

Les actions tokenisées sont des jetons basés sur la blockchain créés pour représenter des actions dans des entreprises. Les jetons représentent la propriété des titres, mais les investisseurs ne deviennent pas actionnaires de la société sous-jacente.

La bourse de cryptomonnaies Coinbase COIN.O et le courtier Robinhood HOOD.O font partie de ceux qui se lancent dans ce secteur naissant qui pourrait bouleverser le paysage de l'investissement en valeurs mobilières.

Les partisans de cette initiative affirment que les actions à jetons peuvent réduire les coûts de transactions, accélérer le règlement et faciliter les échanges 24 h/24 h.

La World Federation of Exchanges (WFE), dans une lettre envoyée vendredi dernier à trois organismes de réglementation, s'est dite préoccupée par le fait que les jetons "imitent" les actions sans offrir les mêmes droits ou garanties en matière de transactions. La lettre a été envoyée à la Task Force Crypto de la SEC, à l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), et à la Task Force Fintech de l'OICV, l'organisme mondial de surveillance des marchés financiers.

"Nous sommes alarmés par la pléthore de courtiers et de plateformes de crypto-trading qui offrent ou ont l'intention d'offrir des actions américaines dites "tokenisées"", a déclaré la WFE, une association industrielle basée au Royaume-Uni pour les bourses et les chambres de compensation, dans la lettre consultée par Reuters.

"Ces produits sont commercialisés comme des jetons d'actions ou l'équivalent d'actions alors qu'ils ne le sont pas."

La WFE a refusé de nommer les courtiers et les plateformes de transactions auxquels elle faisait référence.

Les émetteurs d'actions - les entreprises dont les actions sont imitées - pourraient voir leur réputation entachée si les jetons échouaient, a déclaré la WFE.

La position de la WFE reflète les préoccupations des acteurs de l'infrastructure du marché et du secteur financier au sens large, a déclaré à Reuters Nandini Sukumar, directrice générale de la WFE, ajoutant que certains émetteurs d'actions avaient fait part de leurs inquiétudes à leurs bourses.

Les régulateurs devraient appliquer les règles sur les valeurs mobilières aux actifs tokenisés, clarifier les cadres juridiques pour la propriété et la garde, et empêcher qu'ils soient commercialisés comme équivalents à des actions, a déclaré la WFE.

La SEC, l'ESMA et l'OICV n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un commissaire de la SEC a déclaré en juillet que les titres tokenisés devaient toujours respecter les réglementations en matière de valeurs mobilières.

En juin, la plateforme d'échange Robinhood a lancé des actions tokenisées pour les clients de l'UE et a déclaré qu'elle prévoyait également d'offrir des tokens représentant des actions dans des sociétés privées, y compris OpenAI.

OpenAI a répondu qu'elle n'approuvait pas les jetons et qu'elle n'était pas impliquée dans l'offre.

Coinbase demande à la SEC l'autorisation de proposer à ses clients des actions sous forme de jetons, comme l'a rapporté Reuters en juin.

Robinhood et Coinbase n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.