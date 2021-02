Les Bourses mondiales ne sont plus très attrayantes, selon Equity GPS

Equity GPS constate que le rating des Bourses mondiales s'est dégradé. (© DR)

Le bureau d'analyse indépendant constate une dégradation globale de son rating d'attractivité boursière. Renault et Société Générale figurent parmi les actions françaises les mieux notées.

Le bureau d'études indépendant Equity GPS, dirigé par Gilles Bazy-Sire et Julien Vannier, réalise un tri systématique des actions cotées en Bourse partout dans le monde, à partir d'une base de données de plus de trente ans d'historique.

Il attribue un «rating» à chaque entreprise et à chaque marché issu de la valorisation et des perspectives de profits.

Le premier score concerne le «prix» du titre par rapport à ses ratios de valorisation historiques. Le second se rapporte à la dynamique bénéficiaire de la société calculée à partir du consensus des prévisions chiffrées réalisées par les analystes, comparée ensuite à son niveau historique et à la dynamique bénéficiaire du marché.

La note finale d'attractivité boursière est la moyenne des deux scores de valorisation et de dynamique bénéficiaire. Plus le score est proche de 10, plus la valeur est jugée attrayante. La base de données est mise à jour quotidiennement.

Des actions suisses et japonaises à éviter

Le rating global des Bourses mondiales s'est de nouveau dégradé, passant de 8,1 en octobre dernier à 3 sur 10 début janvier et 2,5 sur 10 aujourd'hui. La poursuite de la hausse des cours et la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe expliquent en bonne partie cette évolution. Et depuis janvier, le «sentiment de marché» est passé de «positif» à «neutre».

La note des