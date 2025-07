Les Bourses mondiales évacuent les craintes commerciales pour atteindre de nouveaux sommets

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé jeudi, plusieurs indices majeurs atteignant de nouveaux records, les investisseurs se montrant optimistes quant à la conclusion d'accords commerciaux susceptibles d'abaisser le montant des droits de douane imposés par Washington.

A la Bourse de New York, le Dow Jones a gagné 0,43% et les indices Nasdaq (+0,09% à 20.630,66 points) et S&P 500 (+0,27% à 6.280,46 points) ont tous deux établi un nouveau plus haut en clôture.

En Europe, le FTSE 100, principal indice de la Bourse de Londres, a terminé en hausse de 1,23% à 8.975,66 points, un nouveau record en clôture.

A Francfort, l'indice vedette DAX a atteint 24.639,10 points au lendemain d'un record en clôture à 24.549,56 points, avant de terminer en baisse de 0,38%.

Plus calme, la Bourse de Paris a fini en légère hausse de 0,30%, encore à bonne distance de son niveau record atteint en mai 2024.

"Il est assez clair que le marché ne veut pas prêter attention aux nouvelles concernant les droits de douane tant que ceux-ci ne sont pas réellement en place", estime auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

"Même une nouvelle salve de lettres douanières du président Trump n'a pas entamé le sentiment des investisseurs", note Susannah Streeter, responsable des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Les actions du président américain sont perçues "comme des postures, et l'on s'attend fortement à ce que de nombreuses négociations aient lieu pour éviter une hausse des droits de douane dans les semaines à venir", poursuit l'analyste.

Depuis lundi, une vingtaine de pays ont reçu un courrier de Washington annonçant les droits de douane qui leur seraient appliqués au 1er août.

Donald Trump a aussi dévoilé mercredi des droits de douane de 50% sur le cuivre importé aux États-Unis dès le 1er août et annoncé que les importations provenant du Brésil seraient également surtaxées à hauteur de 50%.

Ferrero va s'offrir WK Kellogg

Le géant italien de l'agroalimentaire Ferrero (Kinder, Nutella, Crunch, etc.) va engloutir le groupe américain WK Kellogg, spécialiste des céréales pour petit-déjeuner (Corn Flakes, Froot Loops, Rice Krispies, All-Bran, etc.) pour accélérer sa croissance en Amérique du Nord.

Les deux groupes ont annoncé jeudi matin, dans un communiqué commun, cette opération à 3,1 milliards de dollars (dette comprise), qui sera entièrement financée en liquide.

A Wall Street, le titre WK Kellogg s'est envolé de 30,63% à 22,86 dollars. L'entreprise Ferrero n'est pas cotée.

Vent favorable pour Delta Air Lines

La compagnie aérienne Delta Air Lines a été recherchée après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, notamment un bénéfice net par action, élément de référence pour les marchés, de 2,10 dollars.

Les investisseurs ont aussi accueilli positivement les nouvelles prévisions de Delta. Quelques mois plus tôt, l'entreprise avait suspendu ses prévisions en raison de l'"environnement de croissance ralentie".

A New York, le titre Delta Air Lines a pris 11,99% à 56,78 dollars.

Bonne tenue du dollar, record du bitcoin

Le dollar remonte jeudi grâce à des chiffres sur l'emploi américain meilleurs que prévu.

Les premières demandes d'allocation chômage sont ressorties en baisse par rapport à la semaine passée (-5.000), en deçà des projections du consensus d'analystes interrogés par Bloomberg, qui tablait sur une hausse.

Ces chiffres ont apporté un soutien au billet vert, estime Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie de marché de Natixis IM. "La Fed (Réserve fédérale américaine, ndlr) n'a aucune raison de se presser pour baisser ses taux", explique-t-il.

Vers 20H45 GMT, le billet vert prenait 0,19% face à la monnaie unique, à 1,1698 dollar pour un euro.

Le bitcoin a quant à lui établi un nouveau plus haut, à 113.851,67 dollars, "porté par un appétit pour le risque croissant et l'intérêt continu des investisseurs institutionnels, alors que les acteurs de la finance traditionnelle accueillent favorablement la principale cryptomonnaie", affirme Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

Le plus capitalisé des actifs numérique évoluait vers 20H45 GMT à 113.654 dollars.