Les Bourses européens en ordre dispersé, Nvidia dans le rouge

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé une séance marquée par le repli de Nvidia. L'indice CAC40 a gagné 0,24% à 7762,60 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,09% à 5398,18 points. Londres a fini dans le rouge et Francfort stable. Même constat aux Etats-Unis où le Dow Jones perdait 0,12% vers 17h30. Le Nasdaq Composite gagnait 0,29%.

Les investisseurs ont pourtant fait la fine bouche à propos des résultats meilleurs que prévu de Nvidia. L'action du spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle recule d'un peu plus de 1% à la clôture en Europe.

Aucun développement majeur n'est à signaler en politique française. Le spread franco-allemand - une mesure du risque politique - est repassé sous les 80 points de base après avoir atteint hier un plus haut depuis avril.

Sur le plan économique, les opérateurs ont pris connaissance d'une croissance plus élevée que prévu aux Etats-Unis. Le produit intérieur brut a progressé de 3,3% au deuxième trimestre après un repli de 0,5% au premier trimestre. Il était attendu en hausse de 3%, comme en première estimation.

Toujours aux Etats-Unis, l'affrontement entre l’administration Trump et la Fed a connu une nouvelle escalade. La gouverneure de la Fed, Lisa Cook, que Donald Trump souhaite limoger, a porté plainte cet après-midi contre le président américain pour son renvoi " sans précédent et illégal ". Lundi soir, celui-ci avait annoncé sa révocation avec effet immédiat.

A Paris, les investisseurs ont apprécié les résultats annuels de Pernod Ricard. Ce qui n'a pas été le cas pour ceux d'Eiffage, déjà sous pression ces derniers jours en raison de son exposition à l'économie française.