Les Bourses européennes végètent avant une absence de Wall Street

Les Bourses européennes se montrent globalement stables ce vendredi, alors que l'effet positif lié à l'accord américano-iranien tend à s'épuiser et que Wall Street doit rester portes closes en raison de la commémoration de la fin de l'esclavage, Juneteenth.

Un peu avant midi, l'indice CAC 40 ne grappille que 0,1% vers 8 477 points à Paris, surperformant à peine l'Euro Stoxx 50, qui stagne vers 6 322 points, tandis que le DAX de Francfort gagne 0,4% et que le FTSE de Londres cède 0,1%.

La perspective d'une réouverture prochaine du détroit d'Ormuz semble désormais en grande partie intégrée, comme l'indique une certaine stabilisation des cours du pétrole, avec un baril de WTI en hausse de 1,2% vers 76,4 USD et un baril de Brent stable vers 79,2 USD.

Un certain optimisme prévaut néanmoins sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient, même si de difficiles discussions doivent se poursuivre pendant deux mois entre Washington et Téhéran pour trouver un accord durable, notamment sur le programme nucléaire iranien.

"Malgré les craintes sur la pérennité de cet accord, il nous semble que la volonté est extrêmement forte des deux côtés de revenir à un régime de stabilité", juge néanmoins LBPAM, rappelant, comme argument en ce sens, la déclaration de Donald Trump voulant "éviter une catastrophe économique".

Une configuration "conforme au scénario idéal" de Danske Bank

"La configuration actuelle ressemble en tout point à notre scénario idéal", juge de son côté Danske Bank. "Les indicateurs économiques sont très solides, le front géopolitique s'apaise et le plongeon des cours du pétrole dissipe les tensions inflationnistes et, par conséquent, les craintes liées aux banques centrales".

D'ailleurs, réagissant à l'annonce par la Banque d'Angleterre (BOE) du maintien de son taux directeur à 3,75% jeudi, Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint chez Aberdeen, estime que la banque centrale britannique devrait pouvoir éviter un resserrement monétaire.

"En réalité, si les prix de l'énergie continuent de se modérer, le débat pourrait à nouveau se tourner vers une baisse des taux", juge même l'économiste au sujet de la BOE, tout en prévenant que cette perspective pourrait ne pas se concrétiser avant l'année prochaine.

Wall Street fermée ce vendredi pour Juneteenth

L'absence de catalyseurs et de statistiques de premier plan se traduit néanmoins par une séance très calme ce vendredi, avec des investisseurs d'autant moins enclins à prendre des initiatives que les marchés américains resteront fermés pour célébrer la journée de commémoration de la fin de l'esclavage, Juneteenth.

Seule donnée parue ce matin, les volumes de vente au détail au Royaume-Uni ont augmenté de 1,2% en mai par rapport au mois précédent, après une baisse de 1% en avril (révisée à partir d'une baisse de 1,3% annoncée initialement) et une hausse de 0,7% en mars (révisée à partir d'une hausse de 0,6%).

Dans l'actualité des valeurs en Europe...

Dans l'actualité des valeurs, Rheinmetall gagne 2,1% à Francfort, le Nikkei faisant état d'un projet de production d'équipements militaires au Japon, ce qui ouvre une nouvelle perspective de croissance géographique pour le géant allemand de la défense dans un contexte de réarmement mondial accéléré.

ASML Holding cède en revanche 1,8% à Amsterdam : le spécialiste néerlandais des équipements lithographiques est plombé par des informations de Bloomberg faisant état de soupçons de Washington quant à la présence de ses machines en Chine, ravivant les craintes sur le respect des contrôles à l'exportation.

L'heure semble aussi aux prises de bénéfices sur BE Semiconductor Industries, l'action cédant 1,9% après avoir grimpé de 6,3% en deux séances, et ce malgré des commentaires positifs d'Oddo BHF et d'UBS, qui relèvent tous deux leurs objectifs de cours au lendemain de sa journée investisseurs.