Électricité: un consortium de grands industriels signent un accord avec EDF

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le consortium Exeltium, qui réunit des industriels très gros consommateurs d'électricité implantés en France comme Clairefontaine, Suez ou RioTinto, a conclu une extension de contrat en cours sur la fourniture d'électricité avec EDF, avec qui les négociations ont été épineuses, selon un communiqué mercredi.

"EDF et Exeltium ont annoncé avoir conclu un accord pour la livraison maximale de près de 30 TWh d'électricité complémentaires", dans le cadre d'un contrat établi en 2008, entré en vigueur en 2010 et courant jusqu'en 2034, selon leur communication commune.

"Ces volumes visent à répondre aux besoins des industriels électro-intensifs actionnaires d’Exeltium", qui sont au nombre de 24, parmi lesquels figurent aussi les chimistes Air Liquide, Arkema, Syensqo, Total Petrochemicals France ou Vencorex, les spécialistes des matériaux Ahlstrom-Munskjö et Saint-Gobain Isover, les spécialistes des métaux ArcelorMittal, Comilog Dunkerque ou Nyrstar, ou encore le géant de l'eau et des déchets Suez et l'agro-industriel Roquette.

Ces industriels, qui exploitent une centaine de sites français, sont de très gros consommateurs d'électricité.

Dans le cadre du contrat de 2008, ils ont accès, sur 24 ans, à un volume de 148 térawattheure (TWh), explique le communiqué, et ce, "moyennant une avance en tête (sorte d'acompte, NDLR) de 1,75 milliard d'euros payée à EDF au démarrage du contrat en 2010", ainsi que "le paiement au fil de la livraison des volumes d'un prix proportionnel qui représente les coûts de production du parc nucléaire" de l'électricien public.

L'accord annoncé mercredi doit permettre de "proposer une fourniture d'électricité compétitive, bas carbone à un prix prévisible aux industriels concernés". Pour EDF, cela doit contribuer à sécuriser ses revenus "pour la réalisation des investissements indispensables à la transition et à la souveraineté énergétique", en particulier la relance du nucléaire.

Le président du consortium, Jean-Paul Aghetti, a réagi dans le communiqué en saluant "les efforts et l'esprit de collaboration d'EDF" pour permettre aux actionnaires d'Exeltium, "au terme d'un long processus", "d'accéder à un complément d'électricité bas carbone et compétitive" d'ici la fin du contrat.

En avril, un porte-parole du consortium avait indiqué que les négociations avaient été stoppées pendant plusieurs mois avec la précédente direction d'EDF, dans le cadre d'un bras de fer commercial.

Avec cet accord, l'énergéticien apporte aux industriels électro-intensifs "la visibilité de long terme dont ils ont besoin", a de son côté déclaré dans le communiqué Bernard Fontana, PDG d'EDF depuis mai.