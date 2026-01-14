L'épidémie de grippe menace de reprendre et entraîne déjà une mortalité élevée ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Après un bref reflux fin 2025, l'épidémie de grippe saisonnière menace de reprendre, portée en particulier par les enfants, et cause déjà une proportion importante de décès, essentiellement chez les personnes âgées, a résumé mercredi l'agence de santé publique.

La reprise chez les enfants "pourrait entrainer une recrudescence du recours aux soins chez les adultes dans les semaines à venir", a prévenu Santé publique France dans un bilan hebdomadaire, jugeant "très difficile d'anticiper l'impact qu'une telle reprise épidémique pourrait avoir sur le système de soins".

Depuis plusieurs semaines, l'épidémie de grippe touche toute la métropole ainsi que la plupart des régions d'outre-mer. Seule la Réunion est épargnée mais, après une première vague, elle semble aussi menacée d'une reprise.

Les autorités sanitaires espéraient qu'un pic soit passé avec la nouvelle année mais, après un bref déclin, les consultations en ville ont rebondi ces derniers jours, "une tendance particulièrement marquée chez les enfants de moins de 15 ans".

La tendance reste globalement à la baisse à l'hôpital, mais celui-ci tend à suivre avec quelques jours de retard l'évolution de la médecine de ville. Et les hospitalisations sont déjà en train d'augmenter pour les moins de cinq ans.

D'ores et déjà, l'agence de santé publique a relevé une augmentation persistante des décès liés à la grippe. Il est trop tôt pour dégager un bilan chiffré, mais il est déjà possible d'observer une tendance en observant la proportion de morts officiellement causée par la grippe parmi l'ensemble des décès faisant l'objet d'un certificat électronique.

Cette proportion se situe désormais au "niveau atteint au pic de l'épidémie 2024-2025 (7,2% contre 7,4% à l'époque)", et les décès touchent très largement les plus de 65 ans, a constaté Santé publique France.

La saison dernière avait été marquée par l'une des épidémies les plus sévères depuis 2009, avec quelque 17.600 décès attribués à la grippe contre environ 10.000 en moyenne. Ce bilan avait été lié en partie à de faibles taux de vaccination.

Si la proportion de Français vaccinés apparaît plus élevée cette saison, avec notamment plus de la moitié des 65 ans et plus vaccinés (53%), elle reste loin des objectifs.

Autre grande épidémie hivernale, la bronchiolite, qui se concentre sur les tout petits, confirme son reflux sur l'ensemble du territoire: plusieurs régions passent en "post-épidémie" et l'Île de France est revenue à un niveau normal.