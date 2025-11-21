Les Bourses européennes terminent sans élan, les yeux sur l'IA

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont terminé sans élan vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA).

La Bourse de Paris est restée à l'équilibre (+0,02%), Londres a pris 0,13%. Francfort a cédé 0,80% et Milan 0,60%.

