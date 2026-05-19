Les Bourses européennes terminent sans élan

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont terminé prudemment mardi face à la hausse des taux d'intérêt des dettes publiques en Europe et aux Etats-Unis, sur fond de blocage persistant du détroit d'Ormuz et de montée de l'inflation.

Francfort a pris 0,38%. Paris (-0,07%) et Londres (+0,07%) ont fini proche de l'équilibre. Milan a cédé 0,65%.

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