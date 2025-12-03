Les Bourses européennes terminent sans élan

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé sans élan, privées de nouvelles sur un potentiel accord de paix en Ukraine et après la publication des chiffres américains sur l'emploi dans le secteur privé, alimentant les attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0,16%, quand le reste des principales places européennes a terminé autour de l'équilibre. Francfort a ainsi cédé 0,07%, Londres 0,10% quand Milan s'est octroyé quelque 0,06%.

Euronext CAC40