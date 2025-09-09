Les Bourses européennes terminent sans direction commune

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé sans direction commune mardi, dans une séance sans catalyseur, avec les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la situation politique française dans le viseur.

La Bourse de Francfort a reculé de 0,37%, quand celle de Paris a gagné 0,19%, Londres 0,23% et Milan 0,68%.

Euronext CAC40