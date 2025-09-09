Mondial-2026: la France souffre mais s'en sort face à l'Islande

Le capitaine des Bleus Kylian Mbappe lors du match de qualifications au Mondial-2026 contre l'Islande, le 9 septembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / Thibaud MORITZ )

En manque d'inspiration, l'équipe de France, portée par son capitaine Kylian Mbappé, buteur et passeur, a tout de même fini par arracher un deuxième succès en autant de rencontres dans les qualifications du Mondial-2026, contre l'Islande (2-1), mardi au Parc des Princes.

Ce résultat permet certes aux hommes de Didier Deschamps de basculer seuls en tête du groupe D et d'être pour le moment dans une position idéale pour l'accession directe à la Coupe du monde organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Mais quatre jours après des débuts parfaits face à l'Ukraine (2-0), vendredi à Wroclaw (Pologne), les Bleus n'ont pas du tout affiché la même aisance à domicile, se contentant de peu avant leurs deux prochains rendez-vous, le 10 octobre contre l'Azerbaïdjan et le 13 octobre en Islande.

Seule bonne nouvelle pour le sélectionneur: aucune blessure sérieuse n'est venue gâcher la soirée et alimenter la polémique après les longues indisponibilités des deux attaquants du PSG Ousmane Dembélé et Désiré Doué, durement touchés face aux Ukrainiens. Deschamps a tout de même pu constater le courroux du public de la capitale en essuyant quelques sifflets lors de l'annonce de la composition des équipes avant le coup d'envoi.

Le technicien devra par ailleurs se passer des services pour le match suivant d'Aurélien Tchouaméni, coupable d'un tacle très dangereux sur Jon Dagur Thorsteinsson (68e) et exclu pour deux cartons jaunes.

Pour ses retrouvailles avec l'antre du PSG, la France n'a ainsi pas vraiment captivé les spectateurs du Parc, à mille lieux de ses dernières prestations emballantes grâce à son nouveau dispositif plus offensif en 4-2-3-1.

- Mbappé le sauveur -

Bradley Barcola (G) et Michael Olise se congratulent après le but inscrit par l'attaquant parisien des Bleus contre l'Islande, en qualification au Mondial-2026, le 9 septembre 2025 à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

Les hommes de Didier Deschamps se sont compliqué la tâche en offrant sur un plateau l'ouverture du score aux Islandais sur une passe en retrait totalement improbable de Michael Olise qui a permis à Andri Lucas Gudjohnsen de tromper Mike Maignan de près (22e).

Si le joueur du Bayern Munich, étincelant jusque-là, a commis l'irréparable, la France doit une fière chandelle à sa superstar Mbappé, qui a d'abord égalisé sur penalty à la suite d'une faute dans la surface de réparation sur Marcus Thuram, sa 52e réalisation en 92 sélections, avant d'offrir sur un plateau le deuxième but à son ancien camarade au PSG Bradley Barcola (62e), évitant ainsi une énorme désillusion aux vice-champions du monde.

Après des mois à gamberger en sélection et un Euro-2024 raté, le capitaine, déjà buteur contre l'Ukraine, a retrouvé toutes ses sensations en bleu. Outre son but et sa passe décisive, l'attaquant du Real Madrid aurait pu trouver le chemin des filets bien avant sans les parades du gardien islandais Elias Rafn olafsson (2e, 28e).

Pour le reste, les Bleus n'ont pas été très inspirés avec énormément de déchet technique dans le dernier geste, à l'image de Thuram, titularisé à gauche de l'attaque. Le joueur de l'Inter Milan a gâché tout ce qu'il pouvait (15e, 19e, 33e, 59e), démontrant une nouvelle fois qu'il n'avait pas réellement les épaules pour assumer un tel rôle en équipe de France.

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps enlace son capitaine Kylian Mbappe à la fin du match contre l'Islande, en qualification au Mondial-2026, le 9 septembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Olise, fautif sur le but islandais, s'est lui démené pour se racheter et a même trouvé la barre transversale sur une magnifique frappe enroulée après la pause (52e).

Les Bleus se sont même fait une énorme frayeur en concédant l'égalisation à la 89e minute, mais l'arbitre l'a annulée pour une faute préalable du buteur Andri Lucas Gudjohnsen sur Ibrahima Konaté.

Pas de quoi fanfaronner donc pour les Français qui ont arraché les trois points nécessaires sur la route du Mondial, sans briller.