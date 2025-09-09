 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 459,29
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine en hausse, les investisseurs parient sur une baisse des taux
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 23:31

Wall Street termine en hausse, les investisseurs parient sur une baisse des taux

Wall Street termine en hausse, les investisseurs parient sur une baisse des taux

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, la révision à la baisse des créations annuelles d'emploi venant renforcer les paris d'une baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa réunion prévue la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,43%, ou 196,39 points, à 45.711,34 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 17,46 points, soit 0,27% à 6.512,61 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 80,79 points, soit 0,37% à 21.879,489 points.

L'économie américaine a créé 911.000 emplois de moins au cours des 12 mois jusqu'en mars que ce qui avait été estimé précédemment, a déclaré mardi le département américain du Travail.

Les opérateurs anticipent largement une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt lors de la réunion de la Fed prévue la semaine prochaine.

La publication vendredi d'un rapport décevant sur l'emploi non-agricole avait déjà ravivé les inquiétudes concernant un affaiblissement du marché du travail américain.

"Cela ne dissuade en rien la Fed de procéder à une baisse de 25 points de base", a déclaré Paul Nolte, stratégiste chez Murphy and Sylvest, dans l'Illinois. "Nous ne le savons pas d'un mois sur l'autre et nous ne le sauront pas pour quelques mois encore, mais cela semble montrer que le marché du travail est faible."

Aux valeurs, UnitedHealth a bondi après avoir annoncé qu'il s'attendait à ce que les inscriptions aux régimes d'assurance maladie Medicare les mieux notés soient conformes à ses prévisions.

Apple a chuté après avoir dévoilé de nouveaux iPhones qui n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

Oracle progressait avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture des marchés.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Avec Purvi Agarwal et Ragini Mathur; version française Camille Raynaud)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une capture d'écran d'une vidéo de l'AFPTV montre la fumée qui s'élève, après des explosions à Doha, la capitale du Qatar, le 9 septembre 2025 ( AFPTV / Jacqueline PENNEY )
    Israël cible le Hamas au Qatar, les Etats-Unis critiquent l'attaque
    information fournie par AFP 09.09.2025 22:54 

    Israël a annoncé avoir ciblé mardi des responsables du Hamas dans des frappes à Doha, mais le mouvement islamiste palestinien a assuré que ses négociateurs visés avaient survécu tout en faisant état de six morts dans l'attaque, la première du genre au Qatar. Alliée ... Lire la suite

  • L'Apple iPhone 17 Pro présenté lors de l'événement "Awe-Dropping" au Steve Jobs Theater sur le campus d'Apple Park à Cupertino, en Californie, le 9 septembre 2025 ( AFP / Nic Coury )
    Apple lance ses iPhone 17 et un modèle ultrafin, sans révolution IA
    information fournie par AFP 09.09.2025 22:51 

    Apple a présenté mardi sa nouvelle gamme d'iPhone 17 et un modèle "Air" ultrafin, sans encore annoncer d'avancées majeures pour rattraper son retard dans l'intelligence artificielle (IA), à l'heure où la guerre commerciale sino-américaine renchérit ses coûts de ... Lire la suite

  • Le président de la Cour suprême du Brésil (STF), Cristiano Zanin (c) et les juges, dont Alexandre de Moraes (g), lors de la séance de vote pour condamner ou acquitter l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, le 9 septembre 2025 à Brasilia ( AFP / EVARISTO SA )
    Brésil: Bolsonaro se rapproche d'une condamnation pour tentative de coup d'Etat
    information fournie par AFP 09.09.2025 22:50 

    L'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro s'est rapproché mardi d'une condamnation pour tentative de coup d'Etat, dans son procès historique devant la Cour suprême qui a déchaîné la colère de Donald Trump. Avec déjà deux juges sur cinq qui ont ... Lire la suite

  • Le nouvel iPhone Air d'Apple présenté lors de l'événement "Awe-Dropping" au Steve Jobs Theater ,sur le campus d'Apple Park à Cupertino, en Californie, le 9 septembre 2025 ( AFP / Nic Coury )
    L'adoption de l'eSIM sur l'iPhone Air renforce la tendance mondiale
    information fournie par AFP 09.09.2025 22:49 

    L'annonce par Apple mardi que son nouvel iPhone Air sera vendu dans le monde entier sans port SIM physique marque une étape supplémentaire dans la généralisation de ces cartes virtuelles, déjà largement utilisées sur ces modèles américains. - Que sont les eSIM ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank