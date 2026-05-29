Avec Novobanco, BPCE réalise ses ambitions européennes

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe bancaire français BPCE réalise ses ambitions européennes en intégrant à partir de fin mai la banque Novobanco, faisant du Portugal son deuxième marché pour les activités de banque de détail, après la reprise d'une branche de la Société Générale spécialisée dans les biens d'équipements.

"C'est la transformation de BPCE qui est à l'œuvre", a déclaré le patron de la banque française, Nicolas Namias, qui a réaffirmé "l'ambition européenne" du groupe lors d'une conférence de presse vendredi à Lisbonne.

BPCE a finalisé le 30 avril l'acquisition pour 6,7 milliards de la banque portugaise, née du sauvetage de la banque Espirito Santo (BES) au mitan des années 2010, dont 25% des parts ont été rachetées à l'État et au Fonds de résolution portugais et dont les 75% restantes étaient détenues par la société américaine de capital-investissement Lone Star Funds.

Le déplacement du président du directoire de BPCE à Lisbonne marquait le lancement officiel des opérations d'intégration de la banque portugaise.

Novobanco a réalisé 800 millions d'euros de bénéfice net l'année dernière et BPCE (Banque Populaire et de Caisse d'Epargne), 4,1 milliards, ce qui représente un impact "massif" en termes de résultats, "mais c'est également extrêmement important en matière de facteurs de transformation du groupe", selon M. Namias.

Le groupe avait fait du développement européen une "priorité stratégique" dans son plan pour 2030.

La transformation avait été "initiée avec BPCE Equipment Solutions", une filiale spécialisée dans le financement de biens d'équipement issue de la reprise par BPCE de la SGEF, branche de la Société Générale", qui est "un succès depuis 18 mois", a rappelé M. Namias.

Pour le patron de BPCE, cette transformation profonde va donner lieu à une "internationalisation de nos processus", avec le développement de l'anglais comme langue courante de travail, ainsi qu'un changement dans la conduite de la direction financière du groupe", a expliqué M. Namias.

- Synergie de revenus -

"Entre 2022 et 2024, au moment de la remontée des taux, il y a deux grandes faiblesses du groupe BPCE qui ont été mises en lumière: la concentration forte sur la France, et une profitabilité qui est somme toute limitée", explique Sixte de Monteynard, directeur chez Fitch Ratings.

Le rachat de Novobanco "vient partiellement" répondre à cette nécessité de redresser la rentabilité, ajoute-t-il.

Car Novobanco est une des banques "les plus rentables en Europe", a déclaré son directeur général Mark Bourke, que BPCE a choisi de garder en place.

"Nous avons assaini et nettoyé notre bilan sur plusieurs années, et nous avons un bilan extrêmement sain", a-t-il rappelé.

De plus, "si vous voulez vous développer géographiquement en Europe" notamment dans la banque de détail, "la seule possibilité, quasiment, c'est par une acquisition", explique Julien Grandjean, directeur chez Fitch Ratings.

BPCE compte maintenant mobiliser les expertises de ses différents métiers pour les clients de Novobanco. Le groupe va proposer les solutions de BPCE Equipment Solutions, et va également développer Natixis sa banque d'investissement au Portugal pour les grandes entreprises. L'objectif est de créer "une synergie de revenus".

Alors que Novobanco est la quatrième banque portugaise "je pense que nous sommes capables de tirer parti" de cette intégration pour accélérer: au lieu de mettre cinq à sept ans pour devenir premier sur le marché des PME, "nous pouvons certainement y arriver dans un délai de 5 ans", a conclu M. Bourke.