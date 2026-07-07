Les Bourses européennes terminent majoritairement dans le rouge

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
Les Bourses européennes ont majoritairement terminé dans le rouge, rattrapées par les ventes des actions des semi-conducteurs, dans un contexte de doutes autour des valorisations de ce secteur.
La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,51%, Francfort de 1,37% et Milan de 0,95%. Londres a mieux résisté (+0,13%), profitant de la remontée des cours du pétrole brut.
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